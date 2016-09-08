افريقيا تفقد مستقبلها بسبب هجرة شبابها .. بقلم: آدم كردي شمس

يمتاز سن الشباب علي مراحل العمر الأخري بمزايا أساسية توفر له أهلية خاصة في مشاريع التغيير , ومنها الطاقة والحيوية المتجددة والمتفجرة والتفاعلية مع المتغيرات والأحداث, وعلو الهمة والقدرة علي العطاء البدني والعقلي والطموح وعدم الأستسلام والياس وحب المغامرة ومواجهة التحديات وعدم الخوف ورفض الذلة والأستسلام للظلم او التعايش معه والقدرة علي التطوير والتطور والتخفف من أعباء الدنيا.
برغم أن الهجرة ظاهرة طبيعية في حياة الأنسان منذ فجر التاريخ وأرتباطها بالبحث عن الغذاء والمأوي وإتقاء عوامل الطبيعة ومن نتائج الهجرة تاريخيا ظهور دول جديدة كالولايات المتحدة وأستراليا وغيرها. الأ ان الهجرة في زماننا المعاصر باتت مرتبطة بصور سلبية لها علاقة بالحروب والمجاعات وأنعدام الأستقرار السياسي . وفي السنوات الماضية أزدادت موجات الهجرة الي الدول الأوربية التي تنعم بأستقرار سياسي ونمو أقتصادي ما دفع تلك الدول الي فرض قيود صارمة والتي خفضت من معدلات الهجرة بشكل كبير , إلا أن هذه القوانين لم تكن عائقا وجه الباحثين عن السعادة والأستقرار . فكثير منهم خاصة شباب افريقيا دول جنوب الصحراء الكبري وشمالها غامروا بحياتهم وركبوا مراكب الموت من أجل الوصول الي شواطيء أوربا حتي أذا كان ذلك مقابل حياتهم ومخالفة للقانون .
دأبت وسائل الأعلام هذه العملية بعدة مسميات وهي :- الهجرة السرية , الهجرة غير القانونية , الهجرة غير الشرعية , الهجرة غير النظامية والوصول بالأسود كل هذه العناوين مهما أختلفت المسميات ولكن مفهومها واحد . ولكن يا تري ماهي أهم أسباب الهجرة غير الشرعية ؟ فلماذا يركب الشباب الأفريقي مخاطر هجرة غير شرعية ؟ ولماذا لا تردع مشاهد الموت مرشحين آخرين للهجرة ؟ وهل فعلا مازالت الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط أرض الأحلام ؟ وما هو دور الحكومات الأفريقية للحد من هذه الظاهرة التي تحصد أرواح عشرات الألاف سنويا ؟ وما دور وسائل الأعلام في التوعية بمخاطر الهجرة السرية وتحذير الشباب من مغباتها ؟!! مؤكد لا يخفي للقارئ الكريم لو أستمرت الأمور بشكل الذي نراها اليوم سوف تفقد أفريقيا مستقبلها لأن فقد الشباب تعني ضياع للمستقبل لأن مستقبل الدولة تكمن في شبابها . ولكن ما هي أهم الأسباب التي تدفع الشباب الي الهجرة . وهي أسباب كثيرة ولكن في مجملها وهي 1 – الصراعات المسلحة 2 – الصراعات الأثنية والعرقية كالتي نراها في افريقيا الوسطي 3 – الأسباب الأقتصادية بسبب البطالة وعدم توفر العيش الكريم . ويبدو واضحا للعيان ان الأشخاص الذين يبحثون عن الهجرة كما اوضحنا في السبب رقم ( 1- و2 ) هم غالبا هاربين من الموت وهم مضطرين ولذك ومن يصل بهذه الطريقة يعتبر لاجيء. أما الهجرة غير الشرعية لأسباب أقتصادية وهم معظم شباب أفريقيا وهم الذين يبحثون عن الهجرة كما اوضحنا في السبب رقم ( 3 ) معرضين للموت ولكن بسبب ضيق الحياة والعيش في بلادهم , برغم ما يتمتع بها قارة أفريقيا من الكنوز والخيرات المعدنية والزراعية . ولذك أري اسبابهم لا تبرر لهم سلوك هذا الطريق الخطير في ركوب مراكب الموت .
لا يستطيع أحد ان ينكر الفشل الذريع الذي واجهته معظم دول افريقيا , في مواجهة ظاهرة الهجرة ,غير الشرعية وتقديم حلول شبه جذرية لهذه الظاهرة . ولكن هذا الفشل في تقديري سببه هذه الدول نفسها . لأنها تعتبرها من المسائل المسكوت عنها ولا تناقش ولا تبحث عن حلول لها .فقط كما علمنا وقد حاول المرحوم العقيد معمر القذاقي وقدم أقتراحا لدول الأتحاد الأوربي , منحه مبلغ 5 مليار دولار لأنشاء مشاريع ومصانع في ليبيا لتشغيل شباب أفريقيا وبذلك يضع حدا لهؤلاء الشاباب الأفريقي الذين يهاجرون بحثا عن حياة أفضل . , ولكن اوربا لم توافق هذا المقترح في وقتها , ولكن بالتأكيد اوربا اليوم سوف توافق ولوكانت 10 مليار دولار ولهذا السبب أرجو وأدعوا فخامة الرئيس أدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد التي ترأس بلاده الأتحاد الأفريقي وبما لديه من أصدقاء في دول الأتحاد الأوربي بدعوة الدول الأفريقية ورئيس الأتحاد الأوربي والبنوك العالمية الي مؤتمر أستثنائي في مقرالأتحاد بأديس ابابا ويتم فيها دراسة هذا الموضوع وأعادة طرح فكرة العقيد معمر القذافي بشان وقف هجرة الشباب الذين يبحثون الي حياة افضل مقابل مبلغ 10 ملياردور . لأن افريقيا فعلا تحتاج الي رأس المال لكي يتم فيها التنمية البشرية والأقتصادية وبذلك تستطيع دول افريقيا من محافظة علي شبابها وتضع يدها علي الجرح النازف .