(الفنان المرحوم عبد العزيز محمد داؤد ودوام بطراهم) .. بقلم: د. احمد محمد عثمان ادريس

لعل تلك الاغنية التي فاقت حاجز الصوت من السماع والترديد من قبل حناجز الفناني الشباب (كالفنانه هند الطاهر، والفنان جمال فرفور، والفنانه نسرين الهندي،والفنانه مكارم بشير)تؤكد للجميع انها بدون اي حواجز لازالت تحتفظ بمكوناتها الفنية الاصيلة ولها اكثر من خمسون عاما ( ويظل الجميل جميل ويظل القبيح منفر وبعيد).
المطرب المرحوم عبد العزيز محمد داؤد ترك ارث غنائي كبير وعميق داخل الساحة الفنية وبالاضافة للاناشيد الدينية والمدائح النبوية ، لعل اختياري لهذه الاغنية نابع لجمال الكلمات وبديع الحنجرة التي تغنت بهذه الكلمات، ومما سرني اكثر وتركني اكتب حول هذه الاغنية بالتحديد هو خبر فوز الفنانة الشابة السودانية هند الطاهر ضمن تسعة عشر فنان شاب من بين آلاف المتقدمين لمسابقة تنظمها كبري المؤسسات الفرنسية التي تعمل علي النشر والتوزيع الفني حيث تقوم بدعم الشباب الفنانين من خلال نشر أعمالهم وتقديمها بصورة أكبر للمستمعين باوربا، عندما قامت بمشاركة الأداء لاغنية الفنان الراحل عبد العزيز محمد داؤود (دوام بطراهم)،وحققت الفنانة السودانية الشابة هند الطاهر اختراقاً فنياً أوروبياً بعد أن تم اختيارها ضمن 19 فناناً شاباً من بين آلاف من نظرائها الذين شاركوا في مسابقة لشركة نشر وتوزيع فرنسية تقوم بدعم الفنانين الشباب بنشر أعمالهم وتقديمها بشكل أوسع للمستمع الأوروبي ( ويا حليل عمنا المرحوم عبد العزيز داؤد وله الرحمه بقدر ماقدم للاغنية السودانية)
يا حليهم دوام بطراهم
يا حليلهم دوام بطراهم ... من قلبي ذكراهم انا بريدوم .. ديراوم وين
يا حليل ناسهم ناسنا .. وذكريات ديما في راسنا .. شالو نومنا وشالو نعاسنا شالو روحنا وشالو انفاسنا ,, انا بريدو ديراااارم وين
يا حليل مجلسنا الهادي.... والقن الشادي
العزوم الرايح وغادي .. كان قريب وكانو قصادي
انا بريد دياااروم وين
يا حليل ناس حفظ ومحبه ... ديل كانو احبه
الفؤاد اللهيم حبا ... كان بريد وكان احباء
انا بريدووم دياروم ويين
يا حليلهم دوام بطراهم وفي قلبي ذكراهم
انا برريدوووووووووووو،