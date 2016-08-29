(الثفاقة الجنسية) .. بقلم: د. احمد محمد عثمان ادريس
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نطلق على الثقافة عبارات مخفية تحس فيها بالذنب(عيب، حرام، ممنوع الاغتراب والتصوير منطقة محظورة)كلها علامات تدل على ان الجنس خط احمر لايمكن الدخول في تفاصيله مع العلم اننا كمتزوجين نمارس معالم الحب بشكل يومي او اسبوعي مع زوجاتنا ولكن ليس عيب ان نتعلم ونتثقف ثقافة جنسية او ان نتعلم فنون الجنس كعلم وثقافة .
المتزوجين في البلدان النامية يستقون معلوماتهم عبر اشرطة الفيديو المختلفة المخصصة للجنس ومنوعات الانترنت المختلفة المختصة بفنون الجنس ، لذا المعلومات المستقاه نجدها غير متوافقه مع كفائه وروح الرجال في البلدان النامية (لانها تعبر عن ثقافة ترويجية فقط في بلدان اخرى تستعمل فيها افكار ورؤى اخر مغايرة )، لذا نجد ثقافتنا الجنسية(صفر) وبخاصة المتزوجين من سكان الدول العربية ، ففي دولة لبنان بلد العجائب الجنسية توجد مناهج لتدرس العلوم الجنسية في المرحلة الثانوية ومعلميها من الاناث لتدريس مادة الحب في تلك المرحلة الهامة من حياة الطالب، يقولوا علماء النفس(نظرة ـــ قبله ـــ حضنه ـــ ايلاج) نحن نعيش ونتعايش في البلدان النامية مع النقطة الرابعة بعيدا عن جميع النقاط الاخرى والتي تعتبر اساس الحياة الجنسية ومعتمدة عليها اعتمادا كلية في العملية الجنسية كاساس وروح لها، اما باقي النقاط فهي غير موجوده في الخارطة الجنسية في حياتنا ولا في اسافير الخارطة الجنسية لنا ولكن كوننا نتفق نتثقف جنسيا حرام!! ثم لماذإ لاتقوم البلدان في الدول النامية البعيدة وبخاصة في قارة افريقيا بتدريس مادة ابجديات الجنس في المدارس الثانوية كثقافة وعلم؟ حتى تقينا شر امراض الجنس المختلفة ( كالزهري والسيلان والايدز) في تلك القارة التي تعج بتلك الممارسات خارج اطار الرباط المقدس حتى تكون امنا لنا في حياتنا الجنسية وبخاصة للمقبلين على الزواج ،معليش في عرفنا ان الثقافة الجنسية خط احمر لايمكن تجاوزه..