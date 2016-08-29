إحتفال عيد شهداء حركة جيش تحرير السودان بلندن .. محمد علي ـ لندن
التفاصيل
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
نظم مكتب حركة جيش تحرير السودان في المملكة المتحدة وإيرلندا فعالية ضخمة بلندن يوم الأحد 28 أغسطس الجاري 2016 بمناسبة عيد شهداء حركة جيش تحرير السودان. وقد حضر الفعالية عدد هائل من السودانيات والسودانيين الذين احتشدت بهم القاعة وتقاطروا من مختلف مدن بريطانيا يمثلون كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي والعرقي.
تحدث في الندوة كل من الأستاذ نورالدايم محمد أحمد، رئيس مكتب الحركة بالمملكة المتحدة وإيرلندا، والأستاذ علي محمود حسنين، رئيس الجبهة الوطنية العريضة، الأستاذ ابوعبيده الخليفه، مساعد رئيس الحركة للشؤون السياسية، الأستاذ سليمان صالح ضرار من مؤتمر البجا، ومحمد زكريا من حركة العدل والمساواة، وعبدالرازق عمر، من حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور، وحمزة فاروق من حزب المؤتمر السوداني، وعبدالملك العبيد من الحزب الشيوعي، وأبوبكر قاضي، من حركة العدل والمساواة، وبرير اسماعيل من منتدى عبداللطيف كمرات بكاردف، وبابكر أحمد من اتحاد أبناء دارفور بالمملكة المتحدة، والدكتورة أميرة عوض رئيس الاتحاد النسائي بالمملكة المتحدة وإيرلندا، ود. صلاح بندر من منظمة مواطن، والمهندس هاشم محمد أحمد ممثل نقابات عمال السودان، وحواء علي، ممثلة المرأة والطفل بحركة تحرير السودان بقيادة مناوي، والشاب محمد عبدالشافي عربي ممثل أسر الشهداء، وجلال رحمة رئيس الجالية السودانية بمدينة مانشيستر، والأستاذه سهير شريف رئيس منظمة نسوة بلندن.
كما خاطب الاحتفال عبر الهاتف كل من :-
1- الإمام الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة
2- القائد/ مني أركو مناوي، رئيس حركة /جيش تحرير السودان
3- القائد/ جِبْرِيل ابراهيم محمد، رئيس حركة العدل والمساواة
4- القائد/ عبدالواحد محمد احمد، رئيس حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد
5- الأستاذ التوم هجو نائب رئيس الجبهة الثورية.
وبعد إنتهاء الكلمات استمتع الحضور بأناشيد وطنية وأغاني حماسية.