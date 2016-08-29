غرور الدقير أم رمادية فضيل ؟ .. بقلم: ابراهيم عثمان
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تحت عنوان ( غرور عمر الدقير وأثره على نداء السودان ) كتب د. فتح الرحمن فضيل الأمين السياسي لحركة الإصلاح الآن من أديس أبابا محتجاً على ما وصفه بالرد ( المبتذل ) من د. عمر الدقير الذي لم يراعي ( رفض أو تعليق) مشاركة قوى المستقبل في حوار الداخل بسبب عدم شمول الحوار لنداء السودان وغيرها ، وأكد أن اللقاءات التي عقدوها كانت من أجل ( تقريب وجهات النظر بين المتفاوضين ) ومن أجل ( بناء تحالف تحالف جبهوي عريض وكتلة معارضة حرجة ) ، بينما ثمّن موقف الحركات المتمردة التي كانت ( أكثر إيجابية وحريصة جداً على العمل المشترك والتنسيق على كافة المستويات ) .
واحدة من الملاحظات على الأداء السياسي لحركة الإصلاح الآن ، التذبذب وعدم الوضوح ، وتقديم رجل وتأخير أخرى في كل مواقفها ، والأمثلة أكثر من أن تُحصى في هذه العجالة ، لكن لو تفحصنا فقط كلمات هذه الرسالة ، سنجد أن الرمادية وأنصاف المواقف ومحاولات أكل الكيكة والإحتفاظ بها في ذات الوقت ظاهرة ولم يستطع د. فضيل اخفاءها حتى في تعليق قصير مخصص للتعبير عن الإستياء من طريقة تعامل د. الدقير مع ( الحركة/التحالف ) ، فجزء من أسباب طريقة استقبال الدقير ل ( قوى المستقبل ) عزاه د.فضيل لما سماه ( العقلية التاريخية للخلاف الأيديولوجي ) ، وليست هناك أي شواهد ( تاريخية ) على خلاف أيديولوجي بين المؤتمر السوداني وقوى المستقبل التي لا يزيد تاريخ تحالفها عن العام إن لم تخني الذاكرة ، إن كان للتحالف أيديولوجية أصلاً كي يحاكمهم بها د. عمر الدقير ، طبعاً هنا يتحرك العقل الباطن ويجعل د.فضيل يُماهي بين د.غازي وحركته وبين قوى المستقبل ، وإلا لكان الأولى أن يلوم د.الدقير على مماهاته وأن يطلب منه ألا يحاسب (قوى المستقبل) بالأيديولوجية (التاريخية /شبه الحالية) لحركة د. غازي . والغموض ليس فقط متعلقاً بدور وحجم حركة الإصلاح داخل قوى المستقبل مما يجعل الدقير ينظر إلى التحالف ويحاسبه بالخلاف الأيديولوجي التاريخي مع د غازي ، بل أيضاً بمدى تاريخية الخلاف الأيديولوجي مع دكتور غازي ، فالتحلل عن الماضي الأيديولوجي ليس كاملاً أو قل ليس مقنعاً لأمثال د. الدقير من الذين لم تزدهم ظروف التدافع السياسي إلا تطرفاً في التمسك بأيديولوجياتهم . فالكثير من أدبيات حركة الإصلاح الآن تعبر عن نزاع مع المؤتمر الوطني على أفضلية التمثيل للمشروع الإسلامي أكثر من كونها قطيعة مع الأيديولوجيا الإسلامية ، لدرجة أن الدكتور أسامة توفيق قد كرر في عدة مناسبات أن الجسم الرئيسي لحركتهم موجود داخل حزب المؤتمر الوطني ، في مقابلة صحفية ذكر د. توفيق أن ( الإصلاحيون داخل المؤتمر الوطني (المجموعة المرقت منهم دي الرأس) أما باقي الجسم والكرعين قاعد جوه. دي معلومة هم بزرعوا فينا واحنا ما محتاجين زراعة . إصلاحيين منظمين وكانوا بحضروا معانا اجتماعات وأنا بقسمهم إلى اثنين إصلاحيون منظمون وغير منظمين.، في المنظمين عندنا (3) وزراء و(47) نائباً في البرلمان ( المقابلة كانت أيام البرلمان والحكومة السابقة ) هناك إصلاحيون اعتقاداً وتفكيراً وأداء وهو قطاع ضخم جداً في الوطني وهم يرون ضرورة الإصلاح من الداخل والإصلاحيون المنظمون في الحركة. ونحن قبل ما نسمي حركة (الإصلاح الآن) وكنا بداخل المؤتمر الوطني كنا نسمى الحراك الإصلاحي بالداخل، ديل ألزموا بالبقاء بالداخل.}... س/من الذي ألزمهم؟ ج/ قيادة الحراك الإصلاحي بالداخل قالوا أنت يا "أسامة توفيق" أمرق وأنت يا فلان الفلاني خليك جوه.. ليقودوا حركة الإصلاح من الداخل ) . مثل هذا الكلام والواضح أن المقصود به مشاغبة المؤتمر الوطني أو قل ( مكاواته ) تصل رسالته للدقير وأمثاله من متطرفي المعارضة وتفعل فعلها ، فالخط الإستراتيجي لغلاة المعارضين هو خط ( الإسقاط الآن ) الذي يصعبه ويقف في طريقه شعار ( الإصلاح الآن ) كإسم تتسمى به الحركة وكغاية نهائية وذروة مطالب الحركة ، رغم تذبذبها أحياناً وترويجها لما يفيد بأن اسمها مستحيل التحقق لأنه مرتبط بآخر تناصبه العداء ولا تثق فيه ! لذلك انتقلت من ( الآن ) الحركي المشتبك مع الماضي إلى ( المستقبل ) الجبهوي الباحث عن اعتراف في موازنات القوة . تعليق د. فضيل يكشف عن بعض ملامح حذر الحركة ومحاولاتها الجمع بين ما يمكن عده من المتناقضات ، فالحركة حسب قوله تجري هذه اللقاءات بغرض ( تقريب وجهات النظر بين المتفاوضين ) و ( ومن أجل بناء تحالف جبهوي عريض وكتلة معارضه حرجه لضمان التوازن السياسي والضغط السياسي على النظام ... ) ، لن يستطيع الذاهب إلى أديس أبابا بغرض بناء الكتلة المعارضة الحرجة أن يكون مقنعاً لكل أطراف المعارضة وهو الآتي في ذات الوقت لتقريب وجهات النظر بين المتفاوضين (حكومة وحركات ) ، لأن دور الوسيط يستلزم بعض الحيادية والعقل البارد المشغول بتصفية الخلافات واجتراح الحلول الوسط بعيداً عن عقلية المغالبة التي تستلزمها محاولات بناء كتلة معارضة حرجة لمزيد من الضغوط وتعلية سقف المطالب وعدم الإضطرار للقبول بالحلول الوسطى ذات السقوف المنخفضة. حذر الحركة ورماديتها يظهر أيضاً في عدم وضوح د.فضيل في توصيفه لموقف الحركة من الحوار مما اضطره لإستخدام كلمتين لكل منهما معنى مختلف ( رفض أو تعليق) مشاركة قوى المستقبل في حوار الداخل ... ) . وأيضاً في تبريره لهذا الرفض أو التعليق ( بسبب عدم شموله لنداء السودان وغيرها ) ، إذن حركة الإصلاح الآن ومن معها فيما يسمى بقوى المستقبل يرهنون مشاركتهم بتقديرات نداء السودان للمشاركة أو عدمها ، بمعنى أنه لو تشددت قوى نداء السودان ورفضت التوقيع على خارطة الطريق ورفضت كل الوساطات والإقتراحات ، أو حتى رفضت فكرة الحوار جملةً وتفصيلا ، فإن حركة الإصلاح سترى في ذلك عدم شمولية للحوار وبالتالي يستمر (الرفض/التعليق) للمشاركة في الحوار !! إذن مواقف حركة الإصلاح الآن مرهونة عند قوى نداء السودان رفضاً أو قبولاً بالحوار . ونداء السودان هو نفسه الكيان الذي رفض انضمام قوى المستقبل لهياكله ، وهو رفضٌ مرحل من فترة سابقة حين رفضت قوى الإجماع أيضاً عضوية حركة غازي . مما يكشف عن اختلال معادلة التعامل بين الطرفين تواضعاً واستجداءً وتهافتاً ومجاملات من جهة ، واستصغاراً واستخداماً و( غروراً) من جهةٍ أخرى . الصورة النمطية لحركة الإصلاح وكيانها ( الجبهوي الباهت ) تتأثر بشدة بسلوك الحركة الذي يتحرك في مساحة الرمادية ، فكما للأفكار والمبادئ والمواقف الصريحة والواضحة التي تتبناها الكيانات السياسية دورٌ كبير في تشكيل صورتها النمطية لدى الجمهور إضافةً إلى تأثير الدعاية المضادة . فأيضاً توجد محددات أخرى للصورة النمطية تتعلق بالسلوك والمواقف الرمادية والضمنية للكيانات السياسية ، فالقوى السياسية الجديدة الناشئة على تخوم الأحزاب والتي تشكل نسخة معدلة باهتة منها تتحرك في مساحة تكتيكية بالتأكيد لن تكون مواتية على الدوام للمواقف الصريحة الواضحة ،و ذلك بسبب ضيق مساحة المناورة و الحالات المتكررة لمواقف تتصادم فيها المصالح مع المبادئ ، وبسبب حساسية جمهور الحزب الخارج للتو من بيئة سياسية مختلفة ويحتاج إلى مراحل انتقال وتدرج طويلة حتى يتأقلم مع المواقف الصريحة القوية دعماً لما كان يرفضه جملةً حتى حين قريب ، مما يضطر الكيان السياسي إلى ممارسة سياسة الغموض (البناء ) ، فلا يؤيد بصريح العبارة فعلاً يتصادم مع مبادئه أو ما تبقى منها ، لكنه يترك المهمة للعبارات حمالة الأوجه ، وأنصاف الجمل ، فيحوم حول المعاني ، فيرسل رسالة تأييد ضمنية يستلمها الطرف مرتكب الفعل ناقصة تؤشر وتومئ ولا تقطع وتجزم ، ويستلمها في ذات الوقت الجمهور العريض المراقب ، وبقدر اضطراب المواقف والتصريحات وتذبذبها يكون الإضطراب هو ديدن الإستجابات من جانب كل الأطراف ، فيكون الحزب الباهت لم يفعل شئ سوى إثارة الشكوك مما يجعله عرضة للإنتقادات من جهات متضادة وبتهم متضادة ، فالغموض يصنع بيئة مناسبة للتأويلات المتضادة لدى المتوجسين من الحزب على الجهتين ، لكن الذكاء الجمعي لعامة الجمهور لا تفلت منه ملاحظة سياسات الغموض وأغراضها وتلبيساتها ، بل أزعم أن الغموض هنا يفضح أكثر مما يستر ويشف أكثر مما يغطي ، هكذا السياسة لا مجال فيها للإحتيالات السهلة غير مدفوعة الثمن . وكلما راكم الكيان السياسي كمية أكبر من مواقف الغموض وكلما أكثر من أنصاف المواقف كان ذلك أدعى لكشف اتجاه بوصلته رغم أن سلوكه هذا يكشف عن أنه يخجل من التصريح فيلجأ الى التضمين ويشكل ذلك إدانة مضاعفة للفعل محل الحكم ولمرتكبه لأنه يثبت أنه حتى بعض المؤيدين الجدد لذلك الفعل يخجلون ولا يجرؤون على التصريح بذلك . ومعظم حالات أنصاف المواقف تكشف عن انحيازات لا عن حياد فعلي ، بمعنى أنه مهما اجتهد صاحب نصف الموقف في ضبط عباراته فإن الجمهور سيلتقط بسهولة ما يؤشر إلى أين تميل الكفة .ويلتقط أيضاً حقيقة الإحراج الذي دعاه إلى هذا الموقف والجهة التي يجاملها به ، فبعض الحالات لا تحتمل أصلاً أنصاف المواقف ، والعقل الجمعي سيستلم الرسالة الضمنية الخجولة ، بل وسيستلمها ويضيف إلى عوارها الذي يتلبسها في ذاتها الجبن والإنتهازية ومحاولات الغش واختلاس التآييد والإسترزاق السهل في سوق السياسة ، فمن يتحرك على الهوامش والتخوم سيكون الهامش هو مكانته ومكانه السياسي الذي اختاره بملء إرادته ، ولن يفلح في معالجة ذلك مهما بالغ في النشاط السياسي من شاكلة كثرة اللقاءات مع القوى السياسية ، والمبالغة في اصدار البيانات والتعميمات الصحفية في كل صغيرة وكبيرة في اتجاه معين، وغيابها تماماً في مناسبات كبيرة في الإتجاه الآخر ، إذ لن يستطيع الحريص على تسويق صورته كأيقونة التطهر ومعيار المعايير أن ينجح في ذلك وهو يعطل مسطرته ولا يقيس بها طائفة من الحوادث والإرتكابات كانت حتى حين قريب هي محل الإشتغال الرئيسي لها ، وإذ لن ينجح من يريد شراء التحالفات بأقل الأثمان ( = انتقاد "الخصم" المشترك ، والسكوت عن فعائل الحليف المرتجى ) ، فالثمن المطلوب أكبر من ذلك بكثير ، وانتقاد الخصم المشترك لم يعد هو ذلك المفتاح السحري الذي يفتح كل الأبواب ، فالساحة السياسية تغلفها الشكوك من كل الأنواع ، ولذلك لا يهم البعض مجرد الإنتقاد للسلوك والممارسات حتى لو صادف هواه ، ولكن المهم بالنسبة له هو التأكد من أن الإنتقاد يذهب إلى أعمق من ذلك ويمس الأسس والمبادئ وأصل الفكرة ، وطالما أن المنتقد الحذر يتنافس ويتسابق ويتصارع مع الذين ينتقدهم على نفس الجمهور فإن التنازلات الخجولة من سمته الأيديولوجي والتي يقدمها عربوناً للصداقة وللإلتقاء في منتصف الطريق مع الأحزاب الأخرى ، هذه التنازلات ستعقد موقفه على كافة الجبهات ، فيفقد بعض الجمهور ولا ينال صداقة الآخر المتطرف غير المستعد للتازل عن أيديولوجيته قيد أنملة ليلتقي مع الآخر في منتصف الطريق ، اللهم إلا الآخر الباهت الرمادي مثله ، ممن تم قبولهم على مضض في أطراف نادي المتطرفين لأنهم يسبقون الباهت الطارئ بدرجتين : عداء حقيقي لفكرة الخصم ، وتاريخ أقل انغماساً في التعاون معه . فالتحالفات الحقيقية عبرت عنها تسجيلات مسربة وتصريحات ولجان تحقيق غريبة في تهمة سياسية لم يفعل مطلِقها شئ سوى مجرد التعبير الجهير عن بعض ما كانت تتهامس به المجالس ويفهمه عامة الجمهور . وطلب لجنة التحقيق يؤشر إلى من هو المتحكم ومن هو الذي يُخشى غضبه ويُشترى رضاه بمقابلة الهجوم بمحاولات الإنكار والتبرؤ وطلب التحقيق لتوثيق البراءة . لماذا إذن لا يغتر د.الدقير ومثل هذه الرسائل تصله ويستلمها طازجة : فالرماديون ما أجبرهم على الرمادية إلا خطب الود بأقل الأثمان ، لماذا يبذل الود على أنصاف المواقف وهو سيجده على أي حال حتى لو غضب د.فضيل ؟ لماذا يبذله وهو يعلم أنه حتى المواقف الكاملة تأتي في إطار صراع ( أبناء المشروع الواحد ) مهما كانت محاولات التغبيش المربكة ؟ لماذا لا يغتر وحلفاؤه من المتمردين أصبحوا أمل ومقصد كل طالب دخول إلى ساحة الحوار والتفاوض مسنوداً ببندقية التمرد ؟ تلك البندقية التي حتى إن لم يدنها طالِب ودها ببيان فهو أيضاً لم يحييها بآخر ، أو بجندي أو معلومة استخبارية ، أو حتى حياداً تجاه المجاهدين فقد كان بعضهم هم المقصد وخميرة التأسيس ، حتى إن طلب ( العمل المشترك والتنسيق على أعلى مستوى ) في موافقة ضمنية عليها وعلى ما تعطيه لصاحبها من وزن على طاولة التفاوض ، فالضمنيون والرماديون سيستلمون وداً ضمنياً ورمادياً ليس عليه إجماع تماماً كعدم الإجماع الذي لازم إخراج المواقف الضمنية والتي تلمست طريقها على حذر تحاشياً لسوء الفهم داخل صف أصحابها ، سيستلم المقابل وداً خجولاً من المتمردين غرضه الإستخدام والإستلحاق ، وسيجد من حلفاء التمرد المتطرفين غيرةً وتسابقاً على قلب المتمردين ، والمتمردون لا يبذلون ودهم الكامل إلا لمن تحدث عنهم أردول في تسريبه الآخير . ولن يوظفوا حصيلة مواقف الغيورين المتنافسين على قلبهم إلا لمصلحتهم .
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