رحيل أشهر فناني الأنشودة الثورية الرفيق المناضل تاور عثمان .. بقلم: جاتّيقو أموجا دلمان
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رحيل أشهر فناني الأنشودة الثورية الرفيق المناضل تاور عثمان جمعة ( قريبك) !!
رحل عنا اليوم بعد مسيرة نضالية حافلة بالصمود والفن والعطاء الرفيق الفنان الثوري المناضل الجسور تاور عثمان جمعة أربي المشهور بـ( قريبك)،حيث توافد مئات الرفاق من كل الوحدات العسكرية والمدنية لحضور مراسيم تشييعه، حيث قبر تاور بجوار قائده المناضل الأستاذ يوسف كوه مكي بمرتفعات (لويري)،وكان الراحل تاور من فناني الثورة الذين بفضل كلماتهم الثورية المقاتلة التي تنادي بالحرية والعدالة والمساواة أنضم الآلاف من الشباب إلي صفوف الجيش الشعبي لتحرير السودان. أنضم الفنان الثوري تاور عثمان مبكراً إلي صفوف الجيش الشعبي لتحرير السودان دفعة ( كوش) 1987م،وكان تاور عضواً فاعلاً في وحدة التوجيه السياسي والمعنوي (P.M.O) في كتبية (تقلي) التي وصلت إقليم جبال النوبة في صيف 1989م، وعمل تاور في عدة جبهات ومواقع ،وتدرج في صفوف الجيش الشعبي لتحرير السودان حتي وصل الي رتبة ( الرائد). وشغل تاور عدة وظائف في الجيش والإدارة المدنية ،كان أخر مهمة له هي رئاسة اتحاد المهن الموسيقية بالمناطق المحررة إقليم جبال النوبة،كما تولي تاور قيادة سلاح الموسيقي العسكرية برئاسة هيئة الأركان. الراحل كان شخص مرح وكريم وحسن الأخلاق ومحبوب وسط الجيش والمواطنين،وله شعبية كبيرة في مجال الفن، وبرحيله فقدت الحركة | الجيش الشعبي لتحرير السودان بصورة عامة ،و إقليم جبال النوبة | جنوب كردفان بصورة خاصة وأحد من أبرز الرموز الفنية والغنائية في مجال الأنشودة الثورية. ونحن إذ نعيه، نقل تعازي ضباط وضباط صف وجنود ثلاثة فرق مقاتلة بالإقليم، وتعازي رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي لتحرير السودان، وتعازي حاكم إقليم جبال النوبة وأعضاء حكومته، وتعازي الأمانة العامة للحركة الشعبية لتحرير السودان ،وتعازي كل الوسط الفني والغنائي بالإقليم. جاتّيقو أموجا دلمان الناطق الرسمّي باسم إقليم جبال النوبة كاودا – المناطق المحررة 2 سبتمبر 2016م
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