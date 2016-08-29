دبي: أعلنت طيران الإمارات، عن تعزيز خدمتها بين دبي والخرطوم، اعتباراً من 1 سبتمبر (أيلول) 2016، وذلك باستخدام طائرة من طراز بوينج 777-300ER، بدلاً من طائرة الإيرباص A340-300 المستخدمة حالياً ما يتيح نقل المزيد من المسافر...
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الأستاذ فتحي الضّو الكاتب الصحفي ذائع الصيت ، رئيس اتحاد الصحافيين السودانيين بالولايات المتحدة الأمريكية. الضّو كاتب مدهش بإصداراته التي سبرت غور الحقائق التراجيدية للأنظمة الدكتاتورية بالسودان، أثرى الضٰو الساحة السودا...
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الحركة الشعبية : تكشف عن المعاملة السيئة لعدد واحد وستين(61) من أسراها في سجن الهدى وتدعم مطالب الوطنيين في القوات المسلحة وخارجها لتكوين جيش وطني مهني جديد.
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قال مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود، رئيس وفد التفاوض للمنطقتين، بأن الحركة الشعبية - شمال، تسعى إلى تكوين دولة في المنطقتين من خلال عرقلة اتفاق وقف العدائيات والترتيبات الإنسانية رغماً عن تنازلات قدمتها الحكومة لإك...
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الأستاذ فتحي الضّو الكاتب الصحفي ذائع الصيت ، رئيس اتحاد الصحافيين السودانيين بالولايات المتحدة الأمريكية. الضّو كاتب مدهش بإصداراته التي سبرت غور الحقائق التراجيدية للأنظمة الدكتاتورية بالسودان، أثرى الضٰو الساحة ا...
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اعتدت السلطات الأمنية يوم (الاثنين 22 أغسطس 2016) على الصحفية السودانية بصحيفة (الصيحة) مياه النيل المبارك. ومكان الاعتداء المستشفى التركي بالعاصمة السودانية الخرطوم. وكانت (مياه النيل) في مهمة صحفية لتغطية حاد...
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أعلنت البعثة الطبية السودانية بالمملكة العربية السعودية، وفاة الحاجة نعمة عثمان عبدالرحمن الأحمر "69 عاماً"، مساء الثلاثاء، من محلية شرق النيل بولاية الخرطوم بمستشفى الأنصار بالمدينة المنورة، وهي حالة الوفاة الثانية بين...
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