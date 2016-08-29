طيران الإمارات تعزز خدماتها إلى الخرطوم اعتباراً من الخميس دبي: أعلنت طيران الإمارات، عن تعزيز خدمتها بين دبي والخرطوم، اعتباراً من 1 سبتمبر (أيلول) 2016، وذلك باستخدام طائرة من طراز بوينج 777-300ER، بدلاً من طائرة الإيرباص A340-300 المستخدمة حالياً ما يتيح نقل المزيد من المسافر... المزيد...

فتحي الضو: الميرغني مسؤول أول عن العبث الذي لحق بتجربة التجمع الوطني والمعارضون يتحدثون عن المحاسبة والعدالة بصوت خافت الأستاذ فتحي الضّو الكاتب الصحفي ذائع الصيت ، رئيس اتحاد الصحافيين السودانيين بالولايات المتحدة الأمريكية. الضّو كاتب مدهش بإصداراته التي سبرت غور الحقائق التراجيدية للأنظمة الدكتاتورية بالسودان، أثرى الضٰو الساحة السودا... المزيد...

عرمان : يهاتف المبعوث الأمريكي بصدد قضايا المسيحيين السودانيين ويدعوا لتكوين لجنة وطنية لدعمهم والدفاع عن حقهم في المواطنة الحركة الشعبية : تكشف عن المعاملة السيئة لعدد واحد وستين(61) من أسراها في سجن الهدى وتدعم مطالب الوطنيين في القوات المسلحة وخارجها لتكوين جيش وطني مهني جديد. المزيد...

الحكومة تتهم "الشعبية" بالسعي لتكوين دولة بالمنطقتين قال مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود، رئيس وفد التفاوض للمنطقتين، بأن الحركة الشعبية - شمال، تسعى إلى تكوين دولة في المنطقتين من خلال عرقلة اتفاق وقف العدائيات والترتيبات الإنسانية رغماً عن تنازلات قدمتها الحكومة لإك... المزيد...

فتحي الضو: الإسلاميون ادخلوا البلاد (جحر ضب) والمجتمع الدولي استغل ضعف النظام ومعارضيه لخدمة قضية اللاجئين إلى أوروبا الأستاذ فتحي الضّو الكاتب الصحفي ذائع الصيت ، رئيس اتحاد الصحافيين السودانيين بالولايات المتحدة الأمريكية. الضّو كاتب مدهش بإصداراته التي سبرت غور الحقائق التراجيدية للأنظمة الدكتاتورية بالسودان، أثرى الضٰو الساحة ا... المزيد...

السلطات الأمنية السودانية تعتدي على الصحفيين (مياه النيل) و(عبد القادر العشاري) اعتدت السلطات الأمنية يوم (الاثنين 22 أغسطس 2016) على الصحفية السودانية بصحيفة (الصيحة) مياه النيل المبارك. ومكان الاعتداء المستشفى التركي بالعاصمة السودانية الخرطوم. وكانت (مياه النيل) في مهمة صحفية لتغطية حاد... المزيد...