اولاد دفعة: بعوض نيودلهي وبعوض ام در(ابروف) .. بقلم: عثمان يوسف خليل
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في موسم الهجرة الى ابروف وهي هجرة موسمية حيث اني مقيم غير ظاعن الا ويلقاني البعوض وجيوشه الفتاكة التي ما ان تراني أحط رحلي الا وتسلط اسلحتها على واذكر انه قبل فترة اثار خبر في احد الصحف العربية انتباهي وهذا الخبر يذكران الهند قامت بالتعاقد مع احد الشركات الامريكية المتخصصة في القضاء علي جيوش البعوض التي بدأت تشكل هاجزا على الناس حيث انها أصبحت تتشلق وتهاجم مجموعة المسافرين والقادمين-خاصة في المطارات وتغض مضاجعهم مما اثار مشكلة خاصة وان نيودلهي مدينة ذات اهمية كبيرة في مجال السياحة.. سقت ذلك وانا اتخيل جيوش البعوض التي تنظرني بفارق صبر مواعيد حضوري لتشاركني فرحة لقاء اسرتي في ابروف..والامر يا معتمد امدرمان ليس شخصيا ولكن اذكركم ان مدينة امدرمان التي انت حاكمها كانت مدينة سياحية يقبل عليها الاجانب ممن يستهويهم التراث المادي السوداني من منسوجات ومنحوتات العاج والتك والابنوس والمنتجات الجلدية من شنط ومفاحض ورواد حمد النيل وزوار الطابية ومتحف بيت الخليفة..ولقد رأيت المجهود الكبير الذي بذل لانشاء وتعمير كورنيش النيل ناحية ابروف رغم ان المشروع بقدر ما افاد في خلق جماليات لهذه المنطقة الا انه قضي علي احد اركان السياحة في المنطقة والتي كانت قبلة لارباب البيوت ليس في امدر وحدها بل من كافة انحاء العاصمة المثلثة وذلك لشراء حاجياتهم من ادوات الزينة والادوات المنزلية والاثاثات اضافة لازيار المياه والقلل والمباخر والأهم من ذلك ان شاطئ ابروف الذي كان يضج باشجار اللبخ وصناعة المراكب وأدوات الزينة وغيرهامن مستلزمات الزوجة..توقف كل ذلك واصبح المكان كالغفر اليباب الذي عناه سيف الدسوقي ابن حي العرب في اغنيته الخالدة المصير والتي شنفنا بها ابراهيم عوض، وبالتالي حرم الكثيرين من لقمة العيش..والسؤال الذي يؤرقني اكثر من طنين البعوض ولسعاته الدامية وحقارته بى انا بينما اهل البيت ينعمون بنوم عميق احسدهم عليهم اما انا فلا نومي نوم الجداد ولا حتي نوم الضان.. فهل كلفت نفسك يا ايها السيد المعتمد الهمام يوما بالمرور علي منطقة ابروف او جارتها بيت المال لتري بعينك تلك المياه الراكدة والتي ترعي فيها جيوش البعوض التي تغض مضاجع شخصنا المسكين وبقية خلق الله من سكان الحي والاحياء الاخرى..والامر جد مهم ولا يقتصر علي البعوض فهنالك معسكرات لجيوش الذباب لا معسكرات الدفاع المدني والتي تختف اللقمة من خشم الزول وهل احدثكم عن النزلات المعوية التي صارت متلازمة لي عند كل زيارة وعن الروائح النتنة وعن الحفر والمطبات وعن مسارقة النوم بسبب زوار الليل..والناس هنا وهناك ملت من السؤال اين تذهب قروش الجبايات فهي لم تعود عليهم بالخدمات..ارحمنا يا معتمد الهنا وخلينا ننعم بمدينة جعلناها وطننا لنا..ودعنا من الذين يتباهون بانهم انتموا الي مدينتكم ونردد فرحين مع البنا.. امتي ارجع لمدر وعودالا من الذين ينوحون، امتي اغادر امدر واهرب من باعوضا..الى لقاء..
عثمان يوسف خليل المملكة المتحدة عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.