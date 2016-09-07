الجبهة الوطنية العريضة: بيان حول "هدم ومصادرة منازل المواطنيين بمنطقة "الفكى هاشم" ومقتل الشهيد عبد الله يحى
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بسم الله الرحمن الرحيم
جماهير شعبنا الآبى
تدين الجبهة الوطنية العريضة الجريمة النكراء التى إرتكبها النظام الفاشى، نظام البطش والارهاب، بمنطقة "الفكى هاشم" بالخرطوم بحرى، حيث قام بتدمير منازل المواطنيين وتصدى للمعترضين بالقوة مما ادى الى اغتيال الشهيد/ عبد لله يحي، ونحن فى الجبهة الوطنية العريضة على يقين ان فعل الادانة غير ذى جدوى فى مواجهة نظام تلطخت اياديه بدماء ابناء شعبنا فى جهاته الاربع، وتناشد جماهير الشعب السودانى وفى مقدمتهم اعضاء الجبهة الوطنية العريضة بمساندة اهالى منطقة "الفكى هاشم" وهم يفترشون الارض ويلتحفون السماء، بعد ان فقدوا مساكنهم بسبب قيام الشرطة بازالة ومصادرة مساكنهم وبدون مسوغ قانونى، وبدون حتى اخطار للسكان اوتعويضهم، اذا كان لهذا القرار العشوائى وجهة مصلحة للبلد، يضاف الى ذلك ما هو منصوص عليه من اجراءات فى القانون منها تعويضهم وبرضائهم واعطائهم الفرصة لترتيب اوضاعهم على الرغم من صدور حكم قضائى ولمدة ثلاث مرات لصالح الاهالى، لكنها العشوائية التى اتسم بها النظام، فقد سبق وان خرج علينا بقوانيين راح ضحيتها اناس كثر تم اعدامهم ثم عاد وقام بالغاء تلك القوانيين.
ابناء شعبنا الاوفياء
أن نظام البطش والإرهاب لازال سادراً فى غيه، يقتل ويسفك الدماء ابناء، وكل يوم يؤكد أنه نظام مجرم لا يُخلف سوى الموت والدمار، ولكن إرادة شعبنا القوية تعبر عن ذاتها من خلال المواجهات اليومية لقراراته التعسفية والظالمة، من خلال تصدى المواطنين لظلمه وعسفه عبر المظاهرات والإنتفاضات المتواصلة فى مناطق مختلفة من البلاد، فكانت ملاحم بورتسودان والجريف شرق والشجرة ونيالا ولقاوة وود مدنى وكردفان والنيل الابيض والمتأثرين بالسدود فى نهر النيل والشمالية، ففى كل مرة تخرج الجماهير فى مظاهرات هادرة مدافعة عن حقها فى الوجود والبقاء والعيش بحرية وكرامة والدفاع عن أراضيها، فى ظل نظام لا يحترم القانون ولا يحفل به، واعتاد ان يرسل مليشياته لقمع كل تظاهرة شعبية سلمية، رغم ذلك فقد صمد جماهير شعبنا فى مواجهة الرصاص القاتل بصدور مفتوحة، رغم عدم تكافؤ الطرفين بين شعب يريد حريته من جهة ومعتادى القتل والاجرام من مليشيات الشرطة الشعبية والأجهزة الأمنية العقائدية ومليشيات أخرى تقاتل بأجر معلوم.
ابناء شعبنا الشرفاء
إن النظام الحالى لا يحترم القانون ولا المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ولا حق الانسان فى السكن، وتعلم الدول والمنظمات الحقوقية الدولية هذه الحقيقة، وبعضا منها يتواطأ معه، فهى اى الدول والمنظمات تتابع أبشع صور الموت المجانى الذى يقوم بها النظام ضد الشعب السودانى فى جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور، وهو يواصل الآن جرائمه فى قلب العاصمة ضد مواطني "الفكى هاشم" بهدم بيوتهم وجعلهم يعيشون فى العراء ويصادر أراضيهم لصالح سماسرة الاراضى، رغم صدور قرار من الجهات العدلية باحقيتم فى ارضهم، وان قرار الازالة غير قانونى.
الشرفاء أهالى الفكى هاشم
إن المعركة ضد النظام المجرم مستمرة وهى معركة وطنية بإمتياز تستدعى أن يتوحد كل الوطنيين الاحرار فى جبهة نضالية واحدة تعمل ليل ونهار من أجل إسقاط النظام وترفض التحاور معه، حتى نستعيد وطننا وتعود للبلاد كرامتها بذهاب هذا النظام البغيض ومحاسبتة ومحاكمته على كل جرائمه.
عاش نضال الشعب السودانى
الجبهة الوطنية العريضة
الاثنين 5/ سبتمبر/ 2016م ///////////// بِسْم الله الرحمن الرحيم
الجبهة الوطنية العريضة تدين مجزرة السنادرةً بالعباسية تقلى و تدعو الجماهير لاسقاط النظام
ظلت بلادنا تُروع كل يوم بجرائم النظام، فما تخلو ارض فى وطننا الا و قد ارتوت بدماء الأبرياء تسفكها مليشيات النظام التى لا تقتات الا بالدماء و النهب و الترويع، واخيرا وفى صبيحة الجمعة الثانى من سبتمبر عام 2016 هجمت مليشيات النظام على قرية السنادرةً فى منطقة تقلى بمدافع الدوشكا وهجمت المليشيات فسقط (8) شهداء و (16) جريحا و(5)مفقودين، ولم تشف المليشيات غليلها بالقتل بل مثلت بالجثث بقطع الأنوف والاذان و نهب ممتلكات المواطنين و حتى ملابس النساء.
يا للحسرة علينا ان لم يثر شعبنا فى كل مكان فى السودان للقصاص ليس من المجرمين الذين ارتكبوا الجرم الشنيع بل من النظام الذى يرعاهم و يسلحهم و يوجههم و يأمرهم.
لقد ظل النظام فى عداء مستمر ومواجهة دايمة مع شعبه ولا يمكن ان نجزىء المصايب والجرائم ونعزلها من بعضها البعض بل هى حزمة مترابطة تمثل نهجا متكاملا فى غرب وشرق ووسط وجنوب وشمال الوطن و لا سبيل الا بالانصراف كليا عن عبث الحوار الذى يسوق له البعض و يهرول اليه البعض و يقع فى مستنقعه البعض.
ان الجبهة الوطنية العريضة ترى انه لا سبيل غير وحدة الأمة كلها فى تقلى وامرى و كجبار و بورتسودان و دارفور و النيل الأزرق و جنوب كردفان و فى الجامعات.
لا سبيل غير وحدة شبابنا و جماهيرنا ووحدة المناضلين فى كل كياناتنا من اجل هدف واحد لا بديل له هو إزاله هذا النظام و اسقاطه و لا سبيل لهذا غير ثورة شعبيه شاملهً جامعة.
ان الجبهة الوطنية العريضة تعزى أسر الشهداء و تعزى تقلى كلها بل تعزى شعبنا كله وتتمنى للمصابين عاجل الشفاء و تبشِّرهم بان النصر ات، ويوم القصاص قريب.