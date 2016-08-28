أيّها الرّاحل ، مَهْلا .. في تذكّر السفير خليفة عباس العبيد .. بقلم: جمال محمد إبراهيم
التفاصيل
الزيارات: 9
أقرب إلى القلب: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. (1) لا أريد أن استحضر روحك الطاهرة من ملكوت السماء ، فأنت في العليين سعيد بمقامك ، ونحن هنا على تعسٍ وشقاء . بل وددتُ أن أجد بعض كلمات، أعبر بها عن فقدنا الكبير، لشخصٍ بسط هيبته في زمان ما ، على الدبلوماسية السودانية ، برحابة صدر السوداني ابن البلد ، وبمحبته لأهل بيته ، يريد لهم الخير في مقبل أيامهم ، يريد لهم الإستزادة في الثقة بالنفس ، وبالإعتداد بالوطن. ولأنت يا خليفة، ذلك الكبير الذي حنا على أهل بيته وأسرف في الحنو ، لأنه أرادهم أقوياء لا تلين قنوات لهم ساعة شدّة ، مثلما أرادهم عطوفين كرماء على من حولهم . أردت لنا دبلوماسية "سودانية" ، هي دبلوماسية " أبو العيال" ، ودبلوماسية " أخِ البنات" ، بأنفٍ مرفوع . (2) جئتَ ، أيّها الرّاحل ، إلى "وكالة الشئوون الخاصة"، التي أنشأها الحاكم العام ، والسودان على أعتاب مرحلة تنفيذ إتفاقية تقرير المصير الموقعة عام 1953، وذلك لتعين في إنشاء الوزارة التي ستؤول إليها متابعة علاقاتنا الخارجية مع الشعوب والبلدان الأخرى، حال نيلنا الإستقلال . ظنّي أن القيادة الوطنية قد أحسنتْ اختيار من ستوكل إليه تلك المهمة ، من بين كبار موظفي الخدمة المدنية والإداريين، ومن كبار المعلمين ، وكبار حفظة الأمن والنظام في السودان . لا يغيب ذكر رجال مثل محمد عثمان يسن وعمر عديل وجمال م.أحمد وعقيل أحمد عقيل . ليس كلّ قولٍ وفعل أتى به المستعمر، هو تآمرٌ محضٌ ، أواستزراع لدسائس ، أواستنباتٌ لمحن ، أو تحريضٌ على فتن وتنازع . كلا ! أرى بعض حيفٍ أحيانا ، في نظرنا المنحاز لظاهرة المستعمر والكولونيالية ككل. على الفاحص أن يستبين المحامد من المذمات. أعرف يا سيدي، أنك قد توافقني في الذي أزعم ، إذ أنت أحد من وثق الإنجليزي المستعمر في قدراتهم ، فكنتَ أول من ابتعث إلى وزارة الخارجية البريطانية في لندن (وليس وزارة المستعمرات، فتأمل!) ، لتتعرّف على عمل الدبلوماسية البريطانية ، وكيف تسوس علاقاتها الخارجية ، وأيضاً مستعمراتها . جلستَ أنتَ إلى دبلوماسيين في الخارجية البريطانية ، وتجوّلت على إداراتهم وأقسام وزارتهم ، تعرفوا عليك وتعرفت عليهم . ما بخلوا عليك بالخبرات في الدبلوماسية، وفي المراسم ، وفي الإدارة عموماً . رأيتك وأنت في لباسٍ فخيم ، تجالس قيادات وزارة المستعمرات ، وأنت بعد ، لا وزارة للخارجية وراء ظهرك ، بل كان سندك شمم الوطن المرسوم على جبينك ، ولا حليف من الأقربين أو من الأبعدين يستعان به ، بل كان عونك الإباء والإعتداد بوطنٍ ممتدٍ بلا حدود . من قال : "وطن حدادي مدادي" ، في قصيدة حميمة ؟ محجوب شريف ؟ نعم ، لا أحد غيره . كنت أيها السفير النبيل، رمز هذا النبل الوطني، والإعتداد بالوطن القارة . (3) كنتُ أسمع عنك - ونحن في مقتبل السنّ الدبلوماسيّ - ممن سبقونا وعاصروك، دبلوماسياً هماماً، وسفيراً أشدّ عنفواناً ودربة ، ماسكاً بزمام الأمور على رأس الهرم الإداري ، ثم وأنت السفير الذي لا يُشق له غبار ، ولكن يُشق له تراب الأرض ، لتنفلق عن زرع أصيل ، وثمرٍ يانع ، وقطفٍ نعمنا به ، نحن الذين سمعنا عنك وبك ، ولم نعاصر أيامك في وزارة الخارجية السودانية. كنتَ ملء السمع والبصر، قوي الشكيمة ، حتى وأنت البعيد عن ديوانها . في ساعة زمان ، جمعتنا معك لحيظات كانت كالبرق ، في تونس حين كنت أنتَ خبيراً في السفارة القطرية، على أيام انتقال الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس ، وقبل ذلك عرفت أنك كنت معهم في لندن . وقتها كنت أنا سكرتير ثانٍ في سفارة السودان في تونس . كان الراحل أبوحاج الذي رافقك في مشوار بغداد، سفيرا في حاضرة تونس . ما الذي يجمع دبلوماسي في بداية مشواره مثلي ، مع هرم مثلك، مثقل الكاهل بخبرات السنين الطوال، في خارجية السودان وسفاراته الأولى ، بعيد الإستقلال وحتى شرخ السبعينات من القرن الماضي .. ثم في وزارة الخارجية القطرية وسفاراتها من بعد. . ؟ كان الراحل أبو حاج يحمل ما يحمل من الذكريات الطريفة، عن تمثيلنا الدبلوماسي في العراق ، مما يتداوله الزملاء الدبلوماسيون في الوزارة همساً ، عن حمار السكرتير الثاني المرابط أمام مرآب السفارة في بغداد ، وعليقته المستحقة . والقصة الأخرى عن "ساعة السكة حديد"، تلك التي أدخلها "خليفة" إلى وزارة الخارجية، وليس من قطارات وسكك حديدية في وزارة الدبلوماسية ! لا أرى المحكيّ بمنظار العسف والشدّة ، ولكني أراه بعين المُحبّ لك ، وأنت تأخذك الهمة للإدارة الصارمة ، يا مليك الإنضباط ، تقوّي بها أعواد معاونيك في السفارة ، وتزيد في وعيهم بقدسية الضوابط الإدارية ولزوميتها . تلك في نظرتك هي الأساس لدبلوماسية يُطلب منها الإنطلاق، حتى تتساوي كتفاً لكتف مع دبلوماسية الغرب ، ودبلوماسية الإمبراطورية الكولونيالية تحديداً ، تلك التي خرجت من البلاد بجرحٍ طري ، وحسرةٍ موجعة ، ولن تألو جهدها لأن تستعلي على من كان مستعمراً قبل أمدٍ قصير ، ويتطلع ليتبوأ موقع الندية ، فتراه على الدوام، تطلعاً غير مستحق . (4) لم تكن عينك غافلة عن أهمية البروتوكول والمقتضيات المراسمية ، في عكوفك في قمة وزارة الخارجية، إدارياً وسفيراً. رأينا إهتمامك بالهندمة الأفرنجية مما يميز الدبلوماسي ، وتلك من الأهمية بمكان ، إذ المظهر الدبلوماسي يوازي المخبر الدبلوماسي، ويلازمه ملازمة الخنصر للبنصر. أنظر في صورة لك، وأنت في واشنطن تجالس نائب الرئيس الأمريكي همفري ، جلسة اعتداد وأنفة ، قلّ أن ترى سفيراً أو وزيراً من سفراء اليوم أو وزرائه ، يشمخ في إباء أمام غطرسة وزير أو وزيرة للخارجية الأمريكية ، ناهيك عن أن يرفع مثلما رفعت أنت "أنفك فوق" مع رئيس أمريكي ، مثلما فعلت وأنت تقدم أوراق اعتمادك لليندون جونسون في البيت الأبيض . لم تكن نيتك استفزازاً ، أو ابداء قليل احترام له . كلا. كنت بعفوية "ابن البلد " الحرّ المستقل ، تعبر عن أنفة وإباء وطنٍ ، حمّلك أمانة تمثيله في المحافل الخارجية ، فأردت أن تفي الأمانة استحقاقها . (5) . ذات نهار خرطوميّ حزين ، جئنا إلى دارك في الجيلي ، نعزيك في فقيدة عمرك ورفيقة مشوارك الطويل . سبقتك بالرحيل قبل نحو عام ونيف ، ثم ها أنت تلحق بها ، فكأنها طلبتك في الجوار الرباني ، وما استثقلت الخطى ، فلبيت مسرعا. كنا ثلة من سفراء وزارة الخارجية ، تجاوز عددنا أصابع اليدين . كان في صالون البيت قليل من أقربائك الأقربين ، فقد ولت أيام العزاء وانفضّ زوارك . لكنك لم تقبل منا ، بعد الفاتحة على روح الراحلة ، أن نغادر دون أن تكون الضيافة - حتى في هذا الظرف الإستثنائي المحزن - حاضرة عند السفير الهمام . كنا أمامك ذاك اليوم - ونحن السفراء، وفينا من هم بقامات طوال – نبدو الأقصر ، معنىً وبدناً . ثلة تلاميذ أمام مُعلمٍ جديرٍ باحترام كبير ، وأنت تطلب منا الجلوس لتناول إفطار الصباح عندك . من يقدر أن لا يطيع رغبتك في أن نبقى معك ، وأنت الذي فخرت بمقدمنا ، واستشعرنا معكَ كيف خفّ ألم الرحيل عليك ، وانقلب الحزن بشاشة وترحيباً ووداً عامرا . ضمّنا صالونك المليء بتاريخك ، كتباً ووثائق وصور تذكارية وهدايا وأوسمة . مع ملك الأردن ، وزملائك في عمان . في بيروت مع الرؤساء، وفي العراق . بعض صورك تكاد أن تبهت معالمها . ليت بين الذين حولك ، أو من أبناءك في وزارة الخارجية ، من يلتفت إلى إرثك ، جمعاً وحفظاً وتحريزاً وتحريراً ، فهو تاريخ حيّ وحريّ أن نتولاه برعاية واهتمام. استطعمنا معك وشملنا دفء "الجيلي" . ودعناك وقلنا سنراك ، حاضراً أكيداً في مختلف نشاطات الوزارة التي ستتذكرك دواما. شغلتنا الأيام المليئة بضوضاء السياسة ، ومضايقات "الأمم والولايات المتحدة " للدبلوماسية السودانية عن العودة إليك ، فرحلت خلسة . (6) كنت أتذكرك على الدوام في مقامي في بيروت ، وكتاب ذكرياتك معي ، أنظر فيه حينا بعد حين ، وأنا أكتب شيئاً عن تاريخ نشؤ الدبلوماسية السودانية ، من منظور الوثائق البريطانية التي نشرها الأخ الكبير محمود صالح عثمان صالح، مترجمة إلى العربية، رفق أصولها باللغة الإنجليزية، عن مركز عبد الكريم ميرغني بأم درمان . أرجع إليك وأراجع ، إذ أنت مرجع رئيس للبدايات الأولى لدبلوماسية نفخر أننا ننتمي إليها ، إيمانا مستداماً بوطن "حدادي مدادي". كنت أراك وأسمعك، وأتابع حكاياتك عن أسفارك وأنت السفير السوداني الثاني ، بعد جمال محمد أحمد ، في المشرق العربي وأفرح معك ، لأني رأيت كيف كان اعتزازك ببيرق بلادك يرفرف ، وأنت تشقّ طريقك الطويل ، من بغداد حيث تقيم ، إلى عمان ودمشق وبيروت حتى اسطمبول وأطراف مرمرة . تلك كانت تخوم منطقة التمثيل التي تعهدتها أنت ، برعاية كاملة واهتمام متواصل ، أواخر الخمسينات، وأوائل ستينات القرن الماضي . (7) إن سألتني أيها الراحل عن بيروت ، لا تجدني أبلغك عنها جديداً لست عارفا أنت به. كنت أشق حواريها وزواريبها ، فأراها تقول لي أن سفراء سودانيين كبار مرّوا من هنا . . بينهم خليفة عباس العبيد . الحال الذي تركت عليه بيروت على أيام شارل حلو ، ما زال هو الحال ، إذا ما ألغينا الفاصل الزمني بين ستينات قرن زاهي الألوان ، وعشرية قرن جديد ، حافل بمتغيرات ملتبسة ، قضمت من أصول الدبلوماسية الأولى الكثير. هذا أوان غابت فيه شمس اللقاءات والتقارير التي كنت تكتب عنها ، وحقائب القماش التي تزحم بالأوراق ، وبالمستندات ُتشمّع بالأحمر في مظاريفها ، وتربط بدوبارة مرصّصة ، تستورد من لندن ، ونسميها الحقيبة الدبلوماسية . الحقيبة الآن أيها الراحل - لن تأسى وأنت بعيد - صارت محض كلام إفتراضيّ ناعمٍ غير محسوس ، يسافر عبر الأثير ، ويصل بين إغماضة عين وانتباهتها إلى منتهاه. الفضائيات أغنت الدبلوماسية عن ملاحقة الأخبار والتقارير الإعلامية . كتاب الشفرة ؟ خرافة قديمة ، وعلى أيامكم في تأسيس الوزارة ، كانت من أخطر الأمور ، ولا يصحّ التداول حولها علنا . لا. . لن تعرفك بيروت على حالها الآن ، وإن بقي من زعاماتها اليوم من يماثل في قوة صوته قول فؤاد شهاب ، أو يماثل فعله فعل شارل حلو ، على أيامك . كانت علاقاتك ثرّة وواسعة، مع رجال لبنان في عهدها الستيني من القرن الماضي . طربت أن رأيتك في قصر المختارة في قلب بيروت ، عند جنبلاط الأب ، فيما زرت أنا ذات "الدارة" على أيامي وبرفقة مستشار الرئيس دكتور مصطفى عثمان، وصاحبها هو وليد الإبن . درزي مشاكس في مثل طول أبيه، وفي مثل كثاثة شاربيه. عرفت أنت شهاب وشارل حلو في صيدا وعجلتون ، رئيسين عظيمين ، ووثقت صلاتك بكرامي في طرابلس ، أماعمر كرامي على عهدي أنا ، سفيرا في بيروت ، فهو زعيم كريم في تيار المعارضة ، الحليف الوثيق لحزب الله- لبنان . عرفتَ أنت صائب سلام ، وأنا عرفت بعدك تمام سلام ، برأسٍ لامعٍ مميز . المعوشي ، على أيامك أيها الراحل العزيز، كان بطريرك الموارنة الأقرب للمسلمين السنة ، وهو رأس الكنيسة المارونية آنذاك ، قوياً متسامحا في سنواتك تلك . بطريرك الموارنة الذي ألاقيه في أيامي ، هو مار نصر الله بطرس صفير ، ومع أن اسمه يماثل إسم "السيد" ، ولكن ما أبعد المسافة بين "الضاحية" حيث يقيم "السيد" حسن نصرالله في جنوبي بيروت، وموقع "بكركي" حيث يقيم بطريرك الموارنة، شرقيّها . (8) عرفت أنت من وجهاء بيروت الكثيرين وعرفوك . ذكرت في كتابك ، كيف تعرفت على شكري شماس ونجيب طرزي وعبدالله واميل البستاني ، مثلما عرفت من الأدباء والشعراء : الأخطل الصغير وأمين نخلة وفؤاد صرّوف وغيرهم . كنت سفيراً لبلادك غير مقيم ، ولكنك كنت مقيماً في قلوب الكثيرين من رجالات لبنان . أما الآن ، ها أنت قد رحلت . تعززت إقامتك أكثر، ورسخ اعتمادك أكثر في قلوب عارفيك . نعم ، كنت سفيراً غير مقيم ، ولكن من منا مقيم في هذه الفانية، إلا أن يترك بعد رحيله ، ذكرى وصدى .. ؟ من بين صور السفراء الذين سبقوني في الموقع في بيروت ، معلقة على مكتبي في سفارة السودان ، رأيت صورتك بابتسامتك المميزة ، وبربطة العنق الأنيقة . أسمعنى الصدى في حواري بيروت ، أن سفيرا عظيما مرّ من هنا . بيروت – 30 نوفمبر 2007