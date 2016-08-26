تصريح من الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة

ورد في حوار للسيد عثمان احمد فقراي مع جريدة الجريدة عدد الجمعة الصادر بتاريخ ٢٦ اغسطس ٢٠١٦ بأني انا الاستاذة زينب كباشي عيسي وافقت علي ماورد في المذكرة التوضيحية لمطلب التمييز الإيجابي لشرق السودان عليه أودّ توضيح التالي أولاً انا لم أوفق علي هذا المطلب مطلقاً ولم أفوض اي شخص للتحدث بإسمي ثانيا ذكر بأن مطلب التمييز الإيجابي ورد في توصية للجنة قضايا الحكم بمؤتمر الحوار الوطني ، نحن في الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة لسنا جزء من لجان ما يسمي الحوار الوطني ولا نعترف به من الأساس ثالثاً موقفنا في الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة من قضية شكل الحكم هو خيار الحكم الذاتي لشرق السودان وهو بالنسبة لنا خط احمر لا مساومة عليه رابعاً نحن الان بصدد التحضير للمنبر الخاص لقضايا شرق السودان الذي سوف يناقش قضايا الحكم والاقتصاد والتنمية هذا مالزم توضيحه زينب كباشي عيسي رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة نائب رئيس الجبهة الثورية السودانية ٢٦ اغسطس ٢٠١٦