(القضاء على الارهاب) .. بقلم: د. احمد محمد عثمان ادريس
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يظل الارهاب في العالم العربي يورق مضاجع العديد من الدول العربية فداعش التي استولت على عقول الاطفال والمراهقين المسلمين تعوس فسادا كبيرا في ترويع الامنيين في السعودية والكويت وباقي الدول الخليجية ومصر وليبا وبعض الدول الغربية، والان تحاول السعودية بمعاونة الحلفاء وقف التوسع الداحشي في المنطقة بعد احتلت مناطق بعينها واصبحت تقيم فيها سلطاتها او ما يسمى (بدولة الخلافة الاسلامية في العراق وسوريا) ثم ليبا والان تزحف الى مصر ودارفور ( اي المناطق التي تعاني من الاضطرابات في السلطة ) تعتبر بوابة جاهزة من الاستيلاء عليها،فالحملة التي تقوم بها السعودية كقوى بالمنطقة ومعها اكثر من عشرون دولة اخرى هي جزء من سلسلة حملات بقيادة السعودية وحلفائها بالمنطقة مع الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها من الغرب كفرنسا والمانيا، والمانيا.
اما في الجانب الافريقي فتعمل نجد ان هناك قوة افريقية تعمل بكل جد واجتهاد لمحاربة ومحاصرة الحركات الارهابية بافريقيا كحركة بوكو حرام بنيجيريا وغيرها من الحركات والتجمعات الارهابية بافريقيا تضم في معيتها تشاد والعديد من الدول الافريقية الاخرى..