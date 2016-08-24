بيان هام حول اجتماع المكتب القيادي للجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة
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اختتم المكتب القيادى للجبهة الشعبيه المتحده للتحرير والعداله اجتماعه التاريخى فى ساعه متأخره من الليل الموافق ٢٢اغسطس ٢٠١٦ بمشاركة كبيره وفعالة من كل أعضاء المكتب القيادى ومجموعة مقدرة من اصدقاء وحلفاء التنظيم وبعض ناشطى الشرق من منظمات المجتمع المدنى ونشطاء سياسيين.
هذا وقد افتتحت الاجتماع دكتوره زينب كباشى رئيس التنظيم وقدمت تنوير مستفيض عن مشاركة الجبهه في اجتماعات نداء السودان في أديس الاخيره و المتعلقه بالتوقيع علي خارطة الطريق. وأمن الجميع علي الضروره الملحه فى إيجاد منبر خاص للشرق يعالج جذور أزمة شرق السودان كإحدى قضايا الهامش الرئيسية التى تتطلب خلق هذا المنبر. وقد أصدر المكتب القيادى وبموافقة الجميع عدة قرارات تشكلت فى الآتى. 1.تم تكليف الاستاذ اسامه سعيد نائب رئيس المكتب القيادى بالإشراف وإدارة ملف حوار المؤتمر الدستورى والذى يتعلق بالاتى رؤية التنظيم فى شكل الحكم المناسب لإدارة الدوله السودانيه. توجه الحزب ورؤيته حول النظام الاقتصادي والاجتماعي. رؤية الحزب حول تشكيل الجهاز القضائي والتشريعي والتنفيذى. 2.تم تكليف الاستاذ مامون باركوين الامين العام بإدارة ملف ورشة العمل الخاصه بشرق السودان وكيفية الإعداد لها والأوراق والمشاركات التى سوف تتم. 3. تم تكليف الأساتذة زينب مالك بمتابعة وإكمال ما بدا العمل به فيما يتعلق بملف شرق السودان مع مجلس العموم البريطاني. وعليه يؤكد المكتب القيادى لجماهير الشرق وجماهير البجا ضرورة تضافر الجهود ووحدة الصف البجاوي خاصة وأن الدوله تمر بمنعطف خطير يتطلب العمل من أجل الشرق الذي تزداد أحواله سوءا يوما بعد يوم وان المطالبة والعمل لخلق منبر خاص بقضية الشرق هو خط أحمر لن نتنازل عنه وان مبدأ الحكم الذاتى هو غايه وهدف سنبذل الغالى والنفيس من أجله ولا حياد عنه. وهذه هي المطالَب التي نادي بها صاحب المشروع الكبير دكتور طه بليه شهيد الحريه وأننا على الدرب سائرون. وثورة ثوره حتى النصر.
المكتب القيادى للجبهة الشعبيه المتحده للتحرير والعداله إعلام الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة