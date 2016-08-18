شبكات التواصل الاجتماعي تنشر السموم عبر القروبات .. بقلم: عواطف رحمة
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شبكات التواصل الاجتماعي أو بما يسمى بالسوشال ميديا عالم مليء بالسلبيات والايجابيات وقدم كثير من من المعرفة للناس، من خلال بعض الصفحات والقروبات التى تقدم خدمات كل على حده وتزويد المنضمين اليها أو المتابعين لها من معرفة وتثقيف فى العديد من المجالات العلمية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاجتماعية والتربوية والتعليمية.
وقد أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي لديها دور كبير ومؤثر فى أحداث عالمية ومثال لذلك الرسالة التى أطلقها الرئيس التركى طيب رجب أردوغان من خلال محادثة الاسكايب التى ارسلها الى شعبه للتصدي للانقلاب العسكري واسترداد الشرعية والتى من خلالها هب الشعب وخرج الشارع . كما نشطت الكثير من المنظمات عبر صفحات التواصل من تقديم العديد من الخدمات ومثال لذلك مبادرة شارع الحوادث ومبادرة نفير والتى ظهر جهدها فى الأعمال العظيمة التى قامت بها ولا يخفي دورها على الجميع أيضا بنفس المستوى نشطت قروبات نسائية فى تقديم العديد من الاستشارات الأسرية ولعبت دور كبير في توعية النساء بما تقدمه العضوات من نصائح ،وتضم تلك المجموعات متخصصات فى مجال الأسرة والمجتمع وايضا من ذوي الخبرات والتجارب ، ولكن فى نفس الوقت ظهرت هنالك العديد من القروبات الهادمة وتعمل على بث سمومها في المجتمع عبر نشر الرزيلة وإثارة غرائز الناس بما تنشره من فاحش القول وايضا عبر الصور الخليعة، هذه الظواهر السلبية لشبكات التواصل الاجتماعي سوف تقضي على الإيجابي منها ، والميديا سلاح ذو حدين . يجب الحذر منها وفى نفس الوقت كانت سبب فى تدمير بيوت لتسلل ضعاف النفوس والاشرار والعاطلين عن العمل فى هذه الشبكات فى التعدى على خصوصيات الغير بالسطو على المغتنيات الشخصية من صور وفيديوهات ونشرها على نطاق واسع من دون علم أصحابها وبذلك تكون تعدت على حقوقهم وحياتهم الشخصية. العالم أصبح عبارة قرية صغيرة مكشوفة والتصوير الفوتوغرافي أصبح حاضر فى كل صغيره وكبيرة وفى الفرح والحزن.
ومن سلبيات استخدامات الأجهزة الذكية هو ظاهرة الاسكرين شوت والنسخ فى التعدى على خصوصية الغير وإثارة المشاكل عبر نقل البوستتات من مكان إلى آخر ، وتصفيه الحسابات بين البعض ويعتبر ذلك سلوك غير حميد علينا أن نحسن استخدام الميديا فى نشر الوعى والاستفادة من المواقع الإلكترونية المفيدة فى المعرفة.
علما بأن هذه المواقع فيها الكثير والمفيد وممكن ان تكون لنا مساحة لنشر الوعي عبر صفحاتها وان تتم محاربة الصفحات الغير إيجابية. لدينا مبادرات خيرية كثيرة وتضم بداخلها أعداد كبيرة من الشباب مثل نفير وشارع الحوادث من المفترض ان أن تجد تلك المبادرات العون والمساعدة من الدولة لما تقدمة من عمل هو فى الاصل من صميم مسؤولية الدولة ،لذلك لابد أن يتم تحفيز هولاء الشباب من قبل الدولة وتقديم الدعم لهم.