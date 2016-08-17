مذكرة هيئة محامي دارفور التي قيدتها لدي المفوضية القومية لحقوق الإنسان ضد جهاز الأمن نيابة عن ذوي النازحين الذين تم إعتقالهم نتيجة للقاء المبعوث الأمريكي

التفاصيل نشر بتاريخ: 17 آب/أغسطس 2016