التاريخ الجهادي للشباب يعيد نفسه .. ولكن بثقافة مختلفة .. كتب صلاح الباشا

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* توقف الجهاد القتالي للشباب السوداني بعد واقعة كرري في العام 1898م* تمكنت حركة الاسلام السياسي في السودان من إعادة بعث فكرة الجهاد ولكن في ارض جنوب السودان وليست ضد المستعمر خلال الفترة من 1992 وحتي وقف اطلاق النار في 2003م .* فجأة يتم الحشد للجهاد بطريقة منظمة تفوقت علي كل اجهزة الدولة ليتم إلحاقهم بتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام وإختصارها ( داعش ) حيث يتم شحن بعض شباب جامعة مامون حميدة من صغار السن تحديداً الي تركيا مرتين ومن خارج أطر صالة المغادرة وجوازاتها وامنها .افتونا بالله - عملوها كيف دي ؟ وصعدوا الي سلم الطائرة كيف ؟ حتي لا يعيدهم ولاة امورهم الي البيت .////////