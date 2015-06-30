محن الانقاذ ( الإمام المحترف) .. بقلم: حيدر احمد خيرالله
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سلام يا .. وطن
*الخطاب الدعوي الذى مارسته الانقاذ ربع قرن وهى تجمع كل مطاريد الهوس الديني فى بلادهم وتوفر لهم المأوى والمكانة المرموقة وتفتح لهم المنابر وغيرها ، حتى ان الآلة الاعلامية لجماعة الاسلام السياسي أوهمتنا أن إستعادة الاندلس تبدأ من هنا ..وان هذه الجماعة ستبدأ فى منظومتها إلتقاء أسباب الأرض باسباب السماء ، فاحتضنت الشيخ / محمد عبدالرحمن واسامة بن لادن والقائمة الطويلة التى أهلتنا لتسجيل اسم بلادنا فى قائمة الدول الراعية للإرهاب .. وهذا الإرهاب لم يحترم حتى مضيفيه فماتردد الخليفي وهو يغتال المصلين الأبرياء فى صلاة الجمعة فى ظاهرة لم تعرفها امتنا عبر تاريخها المكتوب ، وفى رمضان شهر عباس الباقر سلاحه فى اكبر الحوادث إثارة للإشمئزاز على المصلين بمسجد الجرافة فارداهم قتلى ..
*وكلما تردى الخطاب الدعوي إزدهرت اشجار الهوس الديني ونمت وترعرعت أزهاره وأثمرت التطرف والعنف والتشويه للاسلام ولأخلاق اهل السودان ، فلم يسلم طلاب الجامعات من ان يكونوا وقودا لنيران داعش بدءاً من جهاد النكاح وإنتهاءً بالموت المجانى ، بينما الدعاة والأئمة مشغولين ببائعات الشاي فى شارع النيل ، وفى التحريض على منع الاحتفال باعياد الميلاد وراس السنة ، ومنهم من يقول (من يسمح لأبنته بلعب كرة القدم لن يدخل الجنة ورب الكعبة) هذه هى قامة من يطيب لهم ان يسموا بالدعاة والأئمة !!
*اما العجب العجاب فقد نقلته الاخبار هكذا :( كشفت السلطات المختصة بولاية الخرطوم عن إعفائها بعض أئمة المساجد في الولاية في أوقات سابقة بدعوى انحرافهم عن "المسار العام" والخروج عن اللياقة من على منابر خطب الجمعة.واتهم رئيس المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم بدر الدين طه، في حديثه في برنامج مؤتمر إذاعي الذى بثته الإذاعة السودانية، أمس، أئمة مساجد بأنهم متفلتون يخرجون عن اللياقة أثناء خطب الجمعة، وزاد: "تم إعفاء عدد منهم جراء ذلك". ) والمبهم فى الامر من هى هذه السلطات ؟ والإمام هل هو موظف عام تعينه السلطات وتفصله وعليه ان يكتب المذكرات مطالبا بساعات عمل اضافية لأدائه لصلاة الصبح وحتى العشاء وانه بذلك تجاوز ساعات العمل الرسمية ؟ إمام ومتفلت مامعنى هذا ؟ وامام ويخرج عن اللياقة ؟ فماهى اللياقة الواجب توافرها للامام حتى يكون مرضياً عنه من السلطات ؟والذين تم اعفاؤهم هل ينبغي عليهم البقاء فى منازلهم واستلام رواتبهم ؟ ام ان عليهم الذهاب لمكتب العمل لإعادتهم ان كان الفصل قد تم تعسفيا ؟وهل نعتبر حالتهم انها الإحالة للصالح العام ؟ ام انه اعفاء تاديبي (لعدم اللياقة )؟
*(وكشف عن مشروع يهدف الى ترقية الأئمة وتطويرهم، قائلا إن الجمعة القادمة سيتم افتتاح مشروع "الإمام المحترف". ) ليت بدرالدين طه يحدثنا اولا عن الامام غير المحترف حتى نفهم معنى مشروع الامام المحترف ؟ وهذا المشروع يصور الامامة كورشة قابلة للترقية والتطوير وسننتظر المشروع ومايسفر عنه من دعاة محترفين ، ولدى الدقة الفكرة تشير الى الحاجة الماسة لدعاة مدجنيين ومحفزين وسلطانيين لينضافوا لمحن الانقاذ ..حما الله ديننا وشعبنا ..وسلام يااااااوطن..
سلام يا
قال الامام الصادق المهدى : ان البلاد تمر بظروف عسيرة وعلى كل القى السودانية المتطلعة لنظام جديد ان توحد كلمتها وتحدد خارطة طريقها وافضل مايمكن ان يفعلوه هوالإستجابة لمطالب الشعب السودانى المشروعة فى سلام عادل شامل وتحول ديمقراطي حقيقي ، مايفتح الباب لتسوية سياسية للقضية عن طريق مجلس الامن من الحماقة ان ينتظروا حتى يقع الفاس فى الراس ) الامام لازال يري اننا عندنا راس نخشى عليه الفاس وسلملى على التسوية ..عد سيدي الامام !!وسلام يا..
الجريدة /الاثنين 29/6/2015
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