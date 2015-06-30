معاً من اجل تعزيز قيم وممارسات التعايش والسلام .. بقلم: نورالدين مدني
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كلام الناس
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*نظم الملتقى الثقافي للجمعية السودانية الإجتماعية بسدني ندوة مساء أمس الأول بقاعة نادي لاكمبا الرياضي عقب صلاة التراويح حول التطرف الديني وثقافة السلام‘ تحدث فيها الشيخ ابراهيم الشافعي نائب مدير مكتب الفتوى باستراليا والقمص جورجيوس فهمي راعي كنيسة ماري جرجس بليفربول وأدار الندوة بكري جابر. *أكد الشيخ ابراهيم الشافعي أن الجرائم الإرهابية التي ترتكب باسم الإسلام لاعلاقة لها بالإسلام الذي وصف الله سبحانه وتعالى أمته في محكم تنزيله قائلاً" وجعلناكم أمة وسطاً" وحذرنا الرسول الهادي في الحديث الشريف قائلاً : أياكم والغلو في الدين. *اوضح الشيخ الشافعي ان من أسباب انتشار حمى الغلو والتطرف الجهل الذي يجعل صاحبه مثل الوعاء الفارغ ينضح بما فيه لذلك لابد من الإنتباه لأولادنا وبناتنا ونحصنهم بالدين القويم بدلاً ن تركهم للجماعات المتطرفة تستميلهم حتى من داخل المساجد ودور العبادة. *ذكرنا الشيخ الشافعي بقوله سبحانه وتعالى عن خاتم الأنبياء والرسل"ولوكنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك"‘ وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم : المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده‘ وقال الشافعي اين هذا من الذين يقتلون المسلمين في ديار الإسلام باسم الإسلام والإسلام برئ من فعالهم ؟!!. *القمص جورجيوس بدأ حديثه بسم الله الواحد وقال إن الأديان كلها لله وجميعها تسعى من أجل أن يعم السلام في العالم‘ ليس بالقوة وإنما بالمحبة، واتفق مع الشيخ الشافعي في ضرورة الإنتياه للأبناء والبنات وحسن تنشئتهم خاصة في هذه البلاد المفتوحة التي تتيح لهم/ن حريات تحتاج لمن يحسن ضبطها دون إكره او قهر. *قال القمص جورجيوس راعي كنيسة ماري جرجس بليفربول انه سوداني حتى النخاع وأضاف قائلاً "سوداني الجوة وجداني بريدو" .. ولد في الأبيض وتخرج في كلية الطب البيطري بجامعة الخرطوم وتنقل في ربوع السودان وعمل في سلخانة بورتسودان‘ وقال انه قرأ الخلوة في الأبيض وحفظ بعض أياته‘ وختم حديثه قائلاً ليس هناك بديل للتعايش على الأرض إلا السلام. *فتحية عمر بلة تحدثت عن دور الفن في بناء السلام وأكدت ضرورة تكثيف الانشطة الثقافية والإجتماعية والرياضية والفنية وربطها بدور العبادة وحشدها بالقيم الإيجابية التي تسهم في نشر ثقافة السلام وقبول الاخر ‘ كما قدمت الفنانة ياسمين أغنية للسلام "مطر الليل" كلمات الشاعر محمد محي الدين ألحان عبد اللطيف عبد الغني "وردي الصغير". *قدمت فرقة شروق المسرحية إسكتش قصير جسد رسالة التعايش وقبول الاخر ‘ كما أشار القمص جورجيوس إلى وجود فيديوفي اليو تيوب بعنوان "سيبني أعيش" يحمل ذات معاني وموجهات التعايش ونشر ثقافة السلام بين الناس. * رمضان كريم