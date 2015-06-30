الطيب محمد الطيب يا أبوشوك .. بقلم: منصور عبدالله المفتاح
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إن الثوره المعرفيه البحثيه الجباره والتى قام بها الطيب محمد الطيب لهى فراشةٌ أخرى لفتح معرفى قريب فقط الشونه وطبقات ود ضيف الله فعلتا المزهل المدهش وما بالكم وهذا الطيب محمد الطيب الذى تطور فى طرائق البحث والإحصاء العفوى لوسائل الجمع والتحصيل والتوثيق العلمى بالبحوث الحقليه العلميه التى أكتسبها من الأكاديمين الذين عمل معهم بشعبة بحوث السودان من أمثال سيد حامد حريز ودكتور يوسف فضل وعبدالله على إبراهيم فقد زادت إمكانياته وقدراته وكذلك هيأت له أسباب التجول والتوغل فى شعوب السودان ونزع الخافت والظاهر عن خزائن صدورهم بل إستطاع أن يكسب ثقتهم وجانبهم فأغدقوا عليه من ما يسكتون عليه فى مجتمعاتهم كالذى تم عبر مشاويره لقبائل الحِمران تلك المجتمعات ذات الصرامة والإنضباط وقداسة الأعراف وعزة الجانب والحفاظ على العرض فقد إستطاع بالصبر والموالاة أن يدون كثيراً عن قص تاجوج والمحلق بروايات شفاهية مكنونة فى صدور الرواة وخزانات تراثهم الآمنه إلا أن الطيب بدهائه وذكائه ومعرفته للناس ساعدته بأن يحصى آدابهم وفنونهم وأشعارهم وبيوتهم وطرائقهم فى الحياة ودون ذلك للناس كاشفاً حقيقة جزء منهم لم يكن معلوماٌ للكل وكذا فعل بالبطاحين التى بدأ رحلاته إليهم بالمناطق القريبه من المدينه والتى يتواجدون فيها كالحاج يوسف وعد بابكر ثم توغل إلى عاصمتهم أبودليق حيث النطار والحكام وجاب مناطق رتوعهم فى أبو زليق ود ساقورته ومنهم عرف عن ما كان يظنه أسطورة من أساطير السودان كما الغول وغيره ذلكم الشيخ فرح ود تكتوك حلال المشبوك البطحانى الأصيل والذى سمع به أولا من قص جدته وتكرر الكلام عنه فى زياراته للبطاحين لا بل وجد عند رواتهم أشعاراً تتطابق مع السائد عنه ووجد مخطوطات كذلك وكتابات ساعدته فى كتابة كتابه فرح ود تكتوك حلال المشبوك وذهب لموطنه شرق سنار وتحقق بطرائق البحث الحقلى عن كل ما يمت للشيخ فرح من ثقاة الرواة ومن المبذول من المخطوطات ومن تلك الرحلات تعرف عن حقيقة ما نسميه الدوبيت ويسمونه الغناء أو الدوباى والذى أنهكه بحثاَ حتى تأكد من أنه الدوباى وكتب عنه كتابه الدوباى وهو خير معين لذلك الدوباى ورحلة إكتشافه وكذلك إستطاع الطيب محمد الطيب أن يحصى تراث المناصير الذين إستقروا فى عنق النيل وفى الصحارى الممتده كرحل أو بدو بعيدا عنه مضيفاَ لمن سبقوه كتاباَ عن تلك القبيله. لا بل من أجل العلم والمعرفه إستطاع الطيب أن يقتحم عقبة الإندايه ويجالس ناسها ويخالطهم ويسامرهم ويدون ما يراه وما يسمعه وما يقال له راسما تلك الأجواء بريشة قصاص ماهر فى كتابه الإندايه لا بل طاف بلاد البجا وبلاد كردفان ودارفور ودون دقائق الدقائق وحقنها لنا فى كتابات وفى عرض برنامجه صور شعبيه فأرانا صوراَ عن شعوب السودان ينصل عنها الفك من دهشة رؤيتها لذا لزم علينا أن ننوه لقيمة ما ترك ذلك الباحث العملاق لنا وللأجيال الآتية من خامات دبغها دبغاً وطراها لنا لكى نحيكها بميرف المعرفه ونشكلها علوماً إنسانية وطنية أصيله ونلبسها جلابيب لهذا الوطن على الله أو بلديات رحم الله الطيب محمد الطيب رحمة واسعه وغفر له وجعل البركة فى ذريته وأهله أجمعين.
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