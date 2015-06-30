دلالات إعتداء التمرد (الخرطوم) على ملكال فى هذا التوقيت .. بقلم: شول كات ميول
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زفت توابع التمرد على وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة وخاصة " الفيسبوك " خبر إعتداء " قوات التمرد" السافر على مدينة ملكال وبشروا بإنتصارات زائفة سرعان ما تزول عندما تتأهب الجيش الشعبى وتعيد السيطرة على بعض الجيوب التى يعتقدها التمرد انها وقعت تحت سيطرته ، كم مرة إعتدى التمرد المدعوم من الخرطوم على مدينة ملكال وكم هزائم كبيرة ِلقوها فيها ؟! من أين للتمرد هذا الدعم الكبير التى تجعلها ان تتجرأ وتعتدى على مدن الدولة الإستراتيجية ؟ كم نفس فقدوها اثر تلك الهجمات الفاشلة ؟ من اين لهم بالذخائر والعتاد الحربى والمؤن والدعم اللوجيستى ؟ الإجابة على الإستفاهمات اعلاها واضحة وضوح الشمس لا تحتاج إلى دروس خصوصية حتى يجيب المرء عليها .
السؤال الجوهرى لماذا الهجوم والعدوان فى هذا التوقيت بالتحديد ولماذا ملكال بالذات ؟
نجد ان جدية رئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت فى الوصول الى سلام نهائى وإعادة البلاد الى سابق عهده من قوة ووحدة أدخلت الخرطوم فى دربكة يُحسد عليها وجعلها تفكر مرتين ، الخرطوم لا تريد الإستقرار لجنوب السودان وهذه ثابتة لا يختلف حولها شخصان اثنان ، تريد ان تجعل من جنوب السودان دولة ضعيفة وهزيلة منقسمة على نفسها ، ونجحت فيها بإمتياز بواسطة عملائها المقتدرون بالداخل ، عودة مجموعة العشرة إلى الداخل وإعادة أموم ورفاقه إلى مواقعهم تعد خطوة إستراتيجية هامة تتطلب دعما من جميع الأطراف فى اى موقعٍ كان .
العدوان السافر على بعض المواقع فى مدينة ملكال الإستراتيجية جاء فى توقيت يجتمع فيه رئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت ونائبه السابق زعيم التمرد ريك مشار فى نيروبى الكينية للتباحث حول سُبل الوصول إلى سلام دائم فى البلاد بدعوة كريمة من الرئيس الكينى أوهورو كينياتا ، حتى ساعة كتابة المقال هذا مازال الإجتماع متواصل ، وفى الوقت نفسه حرضت حكومة الخرطوم قوات التمرد للهجوم على ملكال ، ملكال هذه أُخُتِيرَتْ الإعتداء عليها بعناية فائقة لتحقيق أكثر من هدف أوله وآخره ضرب عملية السلام الجارية بكل ماتم ( عودة العشرة ) وما سيتم ( التسوية مع مشار) فهى خطة خرطومية جهنمية يستغفلها العديد من المسؤلين وعليه لا يعرفون كيفية التعامل مع مثل هذه الإستراتيجيات الخبيثة التى تخططها الجار الخصم الأكثر لدوداً .
نعيد التذكير كما سبق فى السطور أعلاه ان ملكال أختيرت بعناية فائقة لضرب عملية السلام الجارى والذى يقوده رئيس الجمهورية بنفسه بعد ان ابعد صقور الحرب وأسكت بعضهم وتصالح مع رفاقه الذين كانوا سنداً له آبان فترة تنفيذ اتفاق السلام مع الجبهة الإسلاموية ، وسيبقون معه حول إعادة السلام والإستقرار فى البلاد .
مانرجوها من الحكومة ألا تتلفت الى مثل هذه الإستفزازات الموسمية ، وان تجعل قطار السلام ان تنطلق بأقصى سرعتها وألا تتلفت بتعرجات الطريق والعراقيل التى توضعها العدو عن قصد .
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