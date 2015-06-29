هِجرَةُ الشيطان .. بقلم: محمد حسن مصطفى

الهجرَةُ إلى جَهنـَّم و شبَابٌ وَاعِدٌ غُرِّرَ بهمُ وَ ـ يا حُزناً عَليهنَّ يا خوفاً ـ بهِنَّ؛ إذ تُشدُّ الرحَالُ إلى جَهنَّم!! أيُّها الناس، أيُّها الناس، .. أيُّها الناس: احذرُوا الفِكرَ الضآل لا دِين لهُ لا يعرفُ الجنسَ لا المِلَّة لا الهَويَّة! و عُقولٌ لأروَاح فينا جَدُّ غضَّة طريَّة؛ تُبَائِعُ دُعَاة الضلالة منَّا تُصَدِّقُ أنَّ طريقَ الجنَّة مَا زيَّنهُ لهُمُ شياطِينُ الإنس قضيَّة! يا شبابُ و يا فتاة: العقلُ يا قوم يا إخوتي إذ كيف يُبَاحُ القتلُ و السَبيُّ و كُلُّ حَرام الله جهادٌ قضيَّة؟!! جَهنَّمُ المَوعِدُ و قبلَها سَتلقون في الأرض وَعثاء سَفر و كآبة مَنظر و سُوءَ مُنقلَب يا مِن خِبتمُ إنسَاناً بلا عَقل و لا دِين و لا دِيَّة. ^
إلى كُلِّ (دَاعِشيّ) الفِكر و العقيدة و المِنهاج و الهَوى؛ سُنِّي كُنت أم شِيعِيِّ أم .. و أم .. و أم ؛ يا كُلَّ (ضآلٍّ) من كُلّ المَذاهِب و الطَوائِف إليكمُ الرسَالة: دَعُوا الأطفالَ و النِسَاء لا تقرَبُوهُمُ فالرُجُولة الحَق أن تسترجلُوا أمَامَ وَ بَين الرجَال؛ فنحنُ هُنا ـ بحمد الله ـ إن كنتُمُ حَقَّا رجَال و لستم. و اللهُ أكبر ^
سَفكٌ للدِمَاءِ و استِبَاحَة أعرَاض.. و آآآآآآآهـــ ؛ أيُّ نوع مِن الأمَّهات أنجَبْنَّ أو أرضَعْنَّ كُلَّ تِلكَ العُصَب المَسْعُورَة مِن ذِئاب و كِلاب!! الكلامُ هُنا طَعمُ الحَنظل. رَحمَتكَ بنا الله