أروشا .. بقلم د. طارق مصباح يوسف

أروشا التنزانية من المدن الأفريقية الساحرة التى تأسر الألباب بطبيعتها الخلّابة. سافرت الي هذه المدينة بصحبة صديقي الباشمهندس أسعد حسن ادريس الذي كان يشغل منصب مدير الورشة المركزية التابعة لادارة اللاجئين بالشوّاك فى تسعينات القرن المنصرم. لم يكن سفرنا ممكنا لولا جهود أرخبيل (Archipelago) معتمدية اللاجئين عبد الرحمن علي خير والذى كان مديرا لادارة التدريب برئاسة المعتمدية في ذلك الوقت. لقد وضع الأرخبيل عبد الرحمن بصمات انجازاته على كل الادارات التى عمل بها ( الحماية, التدريب, الشئون المالية و الادارية و غيرها). كان لي شرف العمل معه (بالإضافة لأعبائي كمدير بالانابة لقسم الميزانية بالشواك). لقد أحدث عبد الرحمن بديناميكيته المعهودة ثورة فى مجال التدريب فى تلك الفترة والتى تعد الأكثرعطاء من حيث تعدد برامج و فرص التدريب. غادرنا الشوّاك حيث أغلّتنا العربة المخصصة للباشمهندس أسعد (و التى كان يقودها السائق فائز طيفور) صوب الخرطوم حيث بذل الأخ أمير الماحي مجهودا خارقا لتكملة إجراءات بعثتنا التدريبية الى تنزانيا والتي قام بتمويلها العون الألماني .GTZ بدأت رحلتنا الى أروشا من مطار الخرطوم على متن احدى طائرات الخطوط الجوية الأثيبية. أمضينا ليلة بالعاصمة الاثيوبية أدس أببا ذات الطقس البديع و الحياة الصاخبة .Bustling حطت بنا الطائرة بعد ظهيرة اليوم التالى بمطار كيليمنجارو و منه واصلنا الرحلة بالسيارة الى معهد شرق و جنوب أفريقيا للإدارة Eastern and Southern Africa Management Institute (ESAMI) بأروشا. كان الطقس غاية في الروعة, و إن أنسي لن أنسي السحب و هي تمر بنوافذ المبني الشاهق الذي كنا نقيم فيه. أروشا مدينة متعددة الأعراق, اذ يقطنها التنزانيون, الهنود, العرب, الأوربيون وغيرهم. أذكر أننا كنّا نرتاد مع أسعد مكان فى وسط المدينة لأحد الهنود المتخصصين فى المشاوى (ذات التتبيل المركّز). و قد أضحت أروشا فى السنوات الأخيرة مركزا للمؤتمرات, مباحثات السلام, اللقاءات الدبلوماسية, المحاكم الخاصة بمرتكبى جرائم الحرب و غيرها. في صباح اليوم التالي بدأ البرنامج التدريبي بحضور كثيف لمواطني الدول التي يتبع لها ESAMI (كينيا, تنزانيا, بتسوانا, يوغندا و غيرها). كنا ثلاثة مشاركين من السودان (أسعد, طارق و أم كلثوم).كان كل شى مرتبا له بشكل جيّد من قبل العاملين بالمعهد الذين كانوا حريصين على تهيئة أفضل ما هو ممكن من أجواء لانجاح الدورة التدريبية. كانت هى المرة الأولى بالنسبة لى (و كذلك أسعد ) أن نأكل الأوقالى ( عصيدة مصنوعة من دقيق الذرة الشامى) و الماتوكى (موز مشوى) ضمن قائمة الطعام المتاحة للمتدربين بESAMI . التقينا في مدينة أروشا بعدد من السودانيين الذين كانوا يعملون في مواقع مختلفة. أذكر منهم معتصم, حسن عبد الواحد و د. عبد المنعم. كعادة سودانيّ المهجر في ذلك الزمن البهي, لم نري من ثلاثتهم إلّا الكرم و السخاء و مشاعر الإحتفاء. بل كانوا يتنافسون علي ضيافتنا في منازلهم والتطواف بنا داخل مدينة أروشا. وعلي ذكر الندي و الكرم, لا بدّ أن اذكر Dr. Panda, و هو أحد أعضاء هيئة التدريس في ESAMI. هذا الرجل الزامبي الجنسية مثال نادر في الوفاء. كل الذي حدث أنني حملت له رسالة من ابن عمه Jeff الذي ربطتنا به صداقة عندما كان يعمل بمكتب المندوب السامي للاجئين بالشواك .لقد أذهلناDr. Panda بكرم فيّاض في أفخم فنادق أروشا.
زيارة تاريخية الى ذى القلنسوة البيضاء ضمن البرامج الترفيهية المصاحبة لبرنامج التدريب, نظمّت لنا ادارة ESAMI رحلة الى جبل كيليمنجارو. كما هو معلوم فانّ جبل كيليمنجارو ليس فقط الاكثر ارتفاعا فى أفريقيا (19,341 feet ), بل هو أعلى جبل فى العالم منعتقا من رِبقة السلاسل Not part of a mountain range. على الرغم من أنّ قمة كيليمنجارو مغطاة بالثلوج طول العام Snow-capped peak, الاّ أنّ الجبل يبدو أنه لم يسلم من الاحترار أو الارتفاع العام فى درجة حرارة الكرة الأرضية رغم استعصامه بعنان السماء. أول ما لفت انتباهى عندما و صلنا جبل كيليمنجارو هو و جود عدد كبير من السوّاح, خاصة شباب القارة الأوربية من الجنسين. فى الغالب يأتى هؤلاء الشباب بغرض تسلّق الجبل و الاستمتاع بنشوة وضع أعلام بلدانهم على قمته. يبدو أن هناك ترتيبات من قبل القائمين على أمر الجبل تمكّن الراغبين فى الوصول الى قمة الجبل من تحقيق ذلك خلال ثلاثة أيام تتخللها وقفات للراحة و الاستجمام فى أماكن تم اعدادها خصيصا لهذا الغرض.لا يفوتنى أن أذكر الشلالات الكثيرة المتناثرة على سفح الجبل العريض, كذلك الأشجار شديدة الخضرة التى تضفى منظرا بديعا على سحر المكان. لقد كان يوما فريدا قلّ أن يجود الزمان بمثله. مرت الأيام سراعا الى أن و صلنا الى نهاية البرنامج التدريبى ب ESAMI. و كما كان متوقعا فقد قامت ادارة المعهد بتنظيم حفل وداع بهيج للدارسين. و قد كان لى شرف القاء كلمة فى ذلك الحفل (نيابة عن مجموعة كورس ادارة البرامج الذى كنت مشاركا فيه). لقد كانت بحق فترة غاية فى الروعة و البهاء بدليل خلود ذكرياتها فى الوجدان و الذاكرة طيلة هذه السنوات. أختم بما نظمه الأمام الشافعى فى الأسفار:- تغّرب عن الأوطان في طلب العلى *** وسافر ففي الأسفار خمس فوائـد تفريـج هـم، واكتسـاب معيشـةٍ *** وعلـمٍ، وآدابٍ وصحبـة مـاجـد
لقد حققت لنا رحلة أروشا التاريخية الكثير من فوائد الأسفار. يكفى أننا سعدنا "بأسعد", ذلك الغِطْرِيف الظريف الذى أضفت رفقته نكهة خاصةعلى الرحلة. طارق-ايرلندا عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.