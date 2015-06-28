متى تنضج الحركة الشعبية لتتأهل الى دور القيادة (1) .. بقلم: وليد معروف
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بِسْم الله الرحمن الرحيم
في بعض المرات تحضرني فكرة مكتملة الأركان للكتابة ، لكن تواجهني صعوبة من أين أبدا؟ فاضطر للانصراف عن الكتابة وتموت الفكرة! اجدني اليوم امام احدى مراتي الصعبة .. لا ادرى من اين أبدا ! لكنني لن انصرف هذه المرة ، وسوف اتوكل على الحي الذى لا يموت وأبدا برسالة حطت على صندوق بريدي الالكترونى قبل شهر.
في تاريخ السابع والعشرين من شهر مايو المنصرم فتحت بريدي الالكتروني لأجد رسالة واردة من صديق جميل لم يكاتبنى من فترة طويلة ، وقد سرني ذلك في بادىء الامر ولكن سرعان ما انتبهت بان الرسالة عامة ، مرسلة لعدد من الناس. انتقلت بنظرى الى موضوع عنوان الرسالة - الموضوع : رد لإيميل (نجاح حملة مقاطعة الانتخابات في أوروبا خاصة بلجيكا). أصدقكم القول بقراءتي لموضوع العنوان ؛ اشفقت على صديقى الذي لا ينفك يحدثنا عن انتخابات انفض سامرها واهلها فى مرحلة تنصيب نصابهم الأكبر حينها ..
تابعت القراءة رغم انخفاض حماستي بِسَبَب الزمن الفارق للرسالة كما ذكرت ؛ فاذا بى اكتشف في متن الرسالة ما يلي :-
يا للعجب!! انها دعوة للحركة الشعبية قطاع الشمال ببلجيكا لإقامة ندوة سياسية يا اكارم. طريقة دعوة بائسة صادمة لا تحفز اي مدعو للاستجابة بالحضور ..
شخصياً غضيت النظر عن طريقة الدعوة واستجبت بالحضور لأسباب كثيرة أهمها سببين.
اولا، عزيت ان الدعوة جاءت بهذه الطريقة استثناءا هذه المرة لأسباب ربما تكون موضوعية ومقبولة لمكتب الحركة ببلجيكا.
ثانيا، اثرت ان أكون إيجابيا وقررت الحضور من باب المساهمة في الدفع الى الامام حيال اي نشاط سياسي تقوم به المعارضة السودانية داخل بلجيكا.
غير انني قررت العودة الى رسالة نهاية شهر مايو والتعليق عليها بالكتابة بعد تكرر المشهد والطامة الكبرى حينما وصلتنا دعوة من ذات الصديق الجميل للتظاهر امام سفارة جنوب افريقيا ..
لماذا تدعو الحركة الشعبية لعمل منظم عام عن طريق عنوان بريد شخص صديقي الجميل؟ هل هي طريقة مستحدثة للتخفى من امنجية النظام ام لاغراض اخرى لم نبلغ الرشد بعد لاستيعابها؟ حقيقة، لم أهتدي الى اي مبرر الى هذه الممارسة الغير ناصحة ، ولا اجد داعٍ لتحميل صديقي وزر هذه المسؤولية.
هذا خطأ فادح يا أيها المسؤلون عن مكتب الحركة الشعبية فى بلجيكا. الم تعلموا بعد بان انشاء عنوان خاص بالحركة الشعبية على البريد الإلكتروني ، يثبت لها هيبتها الاعتبارية ؛ مجان ولا يستغرقكم غير ثوان معدودات؟؟..مالكم كيف تديرون حاجاتكم؟
لماذا لم يستبدل هذا الاخ الراسل في المرة الاولى عنوان الرسالة لتتسق مع موضوع ندوتكم المزمعة .. الم تسمعوا بالقول المأثور بان الجواب يبان من عنوانه؟ فضلا عن ذلك تتبع كلتي دعواتكم لمجموعة من الرسائل المخلوطة التي اختلطت مسبقا بفعل يد حسبناها قاصرة في التعامل مع النت والتكنلوجيا الحديثة ، فخلطت نابل الرسايل بحابلها دون قصد! رسايل شتات ، مربكة لا علاقة لها البت ببعض ، ولا بموضوع الندوة او المظاهرة ؛ وَاحِدَة عن حولية شيخ الامين السنوية فى بلجيكا (عييييك)، وثانية تدعو الى مقاطعة الانتخابات (عييك) ، واُخرى تسوق للليمون وأشكاله المدردمة بعد ان تعزز .. الخ .. خلطة سمك لبن تمر هندي!!..
كذلك مواعيد ارسال الدعوات تعاملت مع المدعوين على طريقة رزق اليوم باليوم - أخنق فطّس ، دعوات لفعاليات على قدر عال من الأهمية ترسل للناس قبل يومين فقط من مواعيد الندوة.. بالله لك ان تتخيل وتتفنن في تدبر امورك للمشاركة يا أيها المدعو الكريم!.
واللغز الأكبر: المتحدث في الندوة. ﺍﻟﺮﻓﻴﻖ القائد/ ﺟﻘﻮﺩ ﻣﻜﻮﺍﺭ ﻣﺮﺍﺩﻩ هكذا لا يوجد تعريف ، كانما هذا القائد منزل مع السبع المثانى..
تخريمة:
هل بلغك أيها المتابع الكريم بانه رغم اننا جميعا هنا في بلجيكا نعد معارضة صرفة وخالصة ما عدا قلّة محدودة لا تصل عدد أصابع اليد الواحدة محسوبة على النظام وهي مستحية تتوارى عن الأنظار ؛ الا اننا كمعارضة نسجل غيابا مخجلاً في الحضور وتنظيم اي نشاط او برنامج سياسي فعال ذو بال يتناسب مع معارضتنا الفاقعة اللون ومع الحجم السياسي للدولة التى نعيش فيها في الخارطة السياسية الاروبية!!.
غدا نواصل ما دار داخل الندوة
وليد معروف
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