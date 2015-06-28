سهولة خروج طلبة مأمون حميدة لداعش والبنات لدبي ! .. بقلم: أكرم محمد زكي

حملت الأنباء مؤخرا إنضمام مجموعة جديدة من طلاب الجامعات السودانية بعد أن نجحت في الخروج من السودان الى هدفها بكل سهولة ويسر يحسدهم عليها المغترب الذي يطلع زيته وسمنه حتى يستطيع أن يكمل إجراءات خروجه من الوطن ورجوعه إلى مكان عمله وأكل عيشه بعد زيارة الوطن للإجازة أو لفرح أو عزاء ، سهولة في الخروج لا يجدها الأجنبي الذي دخل البلاد سائحا أو لعمل إلا بعد إجراءات طويلة ومقرفة ، سهولة في الخروج تتمناها أي زوجة تريد السفر للحاق بزوجها أو أبناء للحاق بوالديهم في أرض الغربة ، سهولة في الخروج لا يحلم بها الحاج الذي يشتاق إلى محو ذنوبه وأداء فريضته وزيارة قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام ، سهولة في الخروج لا يضارعها سوى خروج بعض بنات البلد إلى دبي لبيع أعز ما يملكن والله وحده يعلم سرهن .

بدأ يتضح أن هذه المجموعة مثل سابقتها تتكون في الغالب من طلبة جامعة أو كلية مأمون حميدة والتى أصبحت تمد وزارة الصحة الداعشية بالكوادر الطبية من جامعة وزير الصحة المحلية .

البروفسير مأمون حميدة لم يخفى تشجيعه لهجرة الأطباء بل أعلنها وباركها كمنهج يتبعه .

البروفسير مأمون حميدة لم يوضح للشعب السوداني والإعلام أسباب الهجرة الأولى للطلاب من جامعته والإلتحاق بداعش ولا ماهية الإجراءات التي إتخذها لوقف تكرار مثل هذا الأمر وهاهو قد تكرر البروفسير مامون حميدة أصلا لم يناقش أو يتفاكر مع المختصين في أي قرار من قراراته المؤثرة جدا واتبع أسلوب داعش في اتخاذ وتنفيذ ما يريد وتخوين وتفنيش وإقصاء من يقف في طريقه حتى أطلق عليه عمر البشير كبير المجرمين لقب البلدوزر !

البروفسير مأمون حميدة خلط (خاصه ) ب (عام ) الأمة فأسس لحالة لخبطة إرتباط وتناكح مصالح لم يعرف لها تاريخ السودان مثيلا من قبل.

البروفسير مأمون حميدة الطبيب ووزير الصحة المحلي وصاحب صحيفة يومية ومقدم برنامج تلفزيوني وصاحب جامعة للعلوم الطبية . . هل فعلا صاحب بالين كضاب ؟ . . وما جعل الله لإبن آدم من قلبين في جوفه ؟

حتى يتبين الحق أتركك سيدي البروفسير مع دعوات الآباء والأمهات الذين ضيعتم فلذات أكبادهم ، ودعوات المرضى الذين يعانون من شبقك للمناصب والأموال ودعوات الذين وصلهم أذاك في بلاد الشام والعراق ، وقبل كل هذا وذاك دعوات الملايين من ضحايا الحروب والفساد في بلادي التي قبلت بطوعك واختيارك أن تشارك وتحمل الأمانة وتعمل كعضو فاعل مع نظامها الحاكم الفاسد والله لايرد دعوات الملايين من المظلومين .

حسبنا الله ونعم الوكيل

أكرم محمد زكي

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مرة اخرى يطرق الساحة بقوة إسم مامون حميدة ، البروفسير مأمون حميدة ، الوزير مأمون حميدة ، مأمون حمير وهواللقب الذي أطلق عليه أبان أزمة مياه الشرب العام الماضي حين إتهم حمير العاصمة التي تنقل هذه مياه بانها سبب التلوث ، او مامون ضفادع حين طلب من المواطنين الهجوم على الضفادع وأكلها بعد أن نشطت ايام الامطار وملأت البلد وافتى بانها مصدر للبروتين في متناول اليد ، او مامون بشكير حيث نجح في تجفيف عدد من المستشفيات وإزاتها من الوجود بعد ان كانت ملاذا للعلاج والإستشفاء للآلاف من مواطني الشعب لعشرات السنين، او مامون بلدوزر وهو اللقب الذي أصبغه عليه رئيس الجمهورية ، وأخيرا مأمون داعش .