بيان صحفي من حزب الأمة القومي

انعقد يومي الجمعة والسبت الموافق 19و 20 أغسطس 2016 الاجتماعي التشاوري بين الحبيب الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي ووفد دائرة سودان المهجر المكون من:
1. المستشار/البشرى عبدا لحميد مساعد الرئيس للمهجر
2. الأستاذ/ القاسم محمد إبراهيم مساعد الأمينة العامة لمجلس سودان المهجر
3. الأستاذ/ الطيب حاج مكي مستشار الرئيس للاستثمار وأمين قطاع السعودية والشرق الأوسط
4. د. الطاهر عثمان إدريس القيادي بالحزب والمهجر
5. الأستاذ/ أحمد محمد أحمد الدابى عضو المكتب السياسي عن المهجر
6. الأستاذ/ العالم أحمد محمد مقرر مجلس المهجر
7. الدكتور/ عثمان البشرى المهدي عضو مجلس المهجر رئيس الحزب بجمهورية مصر العربية
في بداية الاجتماع أطلع رئيس الحزب الاجتماع على مداولات اجتماع أديس أبابا الأخير الذي جرى فيه تقديم مذكرة نداء السودان للسيد/ ثامبو امبيكى حول خريطة الطريق ومثول رئيس الآلية الأفريقية الرفيعة لتلك المذكرة وبناء على ذلك جرى التوقيع على خريطة الطريق كما أطلعهم على تفاصيل الحوار الذي دار بين مكونات نداء السودان وأوضح لهم نقاط الخلاف المحدودة التي حالت دون إبرام اتفاق بخصوص وقف العدائيات وإدارة الاغاثات الانسانية وإنه من منطلق دوره في نداء السودان وكرئيس الوزراء المنتخب يهمه بصفة خاصة وقف العدائيات وانسياب الاغاثات الانسانية يخطط لتحقيق المبادرة الأفريقية في اتجاه حسم عادل لنقاط الخلاف مثلما فعل لدى تعثر خريطة الطريق. إنها مبادرة عبر الآلية الأفريقية لا بديل لها مبدأ المبادرة رحب به وفدا نداء السودان المشاركان في الحوارات المذكورة.
ومن ثم تم التداول في أجندة الاجتماع ومناقشتها باستفاضة وروح الفريق الواحد وفق عدد من التوصيات وخطط العمل التنفيذية وفق الآتي:
أولاً: توصيات اللجنة الخماسية الرئاسية المهجرية برئاسة الأستاذة/ زينب أحمد صالح وعضوية كل من الأحباب/ إسماعيل وراق والإمام موسى الإمام والعالم أحمد محمد ومحمد الواثق والإشادة بالدور الايجابي للجنة وما بذلت من جهود أثمرت رفع تقرير وتوصيات بإجماع أعضاءها وفى ضوء ذلك تم التأمين على ما يلي:
أ- تنفيذ التوصيات الخاصة بإشراك المعنيين خارج مؤسسات المهجر في إطار الالتزام بدستور الحزب ولائحة سودان المهجر واللوائح الصادرة بموجبها وفق النهج الالحاقى لاستيعاب من هم خارج التكوينات الشرعية القائمة ليصبحوا جزءاً لا يتجزأ من سودان المهجر وسيقوم السيد رئيس الحزب بتوجيه المعنيين كل فيما يخصه بتنفيذ ذلك بما في ذلك الترتيبات الخاصة بالفرعيات الجديدة التي سيتم تكوينها .
ب- يقوم مساعد الأمين العامة رئيس دائرة سودان المهجر بتقديم خطة العمل التنفيذية لإنفاذ توصيات اللجنة الخماسية وسيتم متابعة تنفيذ مضامين الخطة بإشراف الحبيب رئيس الحزب ومساعد الرئيس للمهجر والأمين العامة ومساعدها للمهجر.
ثانياً: الحملة المالية:
في إطار دعم العمل التنظيمي والتعبئة السياسية الحالية تلتزم دائرة المهجر بوضع خطة إعلامية تعبوية تحفز المهجريين للمساهمة في دفع التطورات الايجابية بما يحقق الآمال والمقاصد المضمنة في خارطة الطريق والمساهمة المالية وفق خطة متكاملة.
ثالثاً: قيام المؤتمر الثامن للحزب:
وتمت مناقشة رؤية قيام المؤتمر الثامن وتم التطرق لمقترح مؤتمر استثنائي للمهجر قبيل المؤتمر العام وبما يمكن المهجريين من حضور المؤتمرين في وقت واحد.
رابعاً: السياسيات البديلة:
أطلع المجتمعون على ما تم من جهد في مجال إعداد السياسيات البديلة والورش التي تم عقدها في هذا الشأن ضمن جهد نداء السودان بقصد إصدار (كتاب ميثاق الوطن) وقد تمت الإشادة بهذا الجهد ولمزيد من التجويد أوصى الاجتماع بتقديم مساهمات من دائرة سودان المهجر لتطوير مضامين ومخرجات الورش وتقديمها للجنة السياسات البديلة في أقرب وقت.
خامساً: تم التداول في ابتداع وسائل لتفعيل العمل الإعلامي لتصويب الرأي العام السوداني والإقليمي لمواجهة الحملة المضادة والوفاء بمتطلبات المرحلة القادمة.
سادساً: التواصل مع قوى نداء السودان بالمهجر أوصى الاجتماع على الآتي:
1- تكليف دكتور عثمان البشرى المهدي ممثلاً للمهجر في عضوية اللجنة الخماسية للمهجريين المقترحة من المجلس القيادي لقوى نداء السودان.
2- اعتماد التصور المقدم من دائرة سودان المهجر بشأن إقامة ورشة عمل للمهجريين في قوى نداء السودان التي سيتم مناقشتها مع الحلفاء في قوى نداء السودان لتنفيذه .
3- يتم اختيار ممثلين من دائرة سودان المهجر للمشاركة في ورش العمل الخاصة بقوى نداء السودان المزمع عقدها حول الأعداد للملتقى التحضيري.
4- فيما يتعلق بالملتقى التحضيري المزمع عقده منتصف سبتمبر تمت التوصية بضرورة إشراك دائرة سودان المهجر بما يلبى مطلب تمثل قيادات وكوادر من سودان المهجر في الداخل والخارج ممن ينتمون لمناطق النزاع في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
سابعاً: البرنامج المرحلي للأمانة العامة:
أشاد الاجتماع بدور الأمينة العامة وبرنامج الأمانة العامة المرحلي الذي بلا شك يخاطب التحديات الماثلة.
علماً بان الأمينة العامة أطلعت وباركت كل ما دار في اللقاء التشاوري لسودان المهجر مع الحبيب الأمام رئيس الحزب.