ندوة عن شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية منصات للاتصال الفعال
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تنظمها كلية الإعلام بالإسلامية بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع وهيئاته
إستمراراً للشراكات الذكية والتواصل مع المؤسسات والروافد الإعلامية وفى إطار إحتفال كلية الإعلام بجامعة أم درمان الإسلامية باليوبيل الذهبي للكلية تنظم كلية الإعلام بجامعة أم درمان الإسلامية بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني وهيئاته ندوة (شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية منصات للاتصال الفعال) وذلك فى يوم الاربعاء 24 أغسطس 2016م بقاعة طيب الذكر المغفور له بإذن الله الدكتور هاشم الجاز
وسيقوم بإلقاء المحاضرة االرئيسة في الندوة الاستاذ عادل المهدي عبد الدائم مشرف محتوى مواقع إلكترونية وشبكات تواصل اجتماعي بدولة قطر، وسيبتدر النقاش البروفسير عامر عباس وآخرين.
ووجهت الدعوة للفيف من الإعلاميين والمهتمين بشأن شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، كما سيحضرها ويشارك فيها كبير من اساتذة وخبراء الاعلام بالسودان وعدد من طلاب الجامعات السودانية وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من نظيراتها احتفالا باليوبيل الذهبي لكلية الإعلام.
وستتناول الندوة بصورة أكبر المحتوى الالكتروني ومتطلبات العصر وماذا يريد قارئ الانترنت، والندوة ستلخص تجربة عملية للمتحدث الرئيس الاستاذ عادل المهدي عبد الدائم وهو يشير الى اهمية المحتوى ومرجعياته بالاضافة الى تجربتة في ادارة المواقع الالكترونية بدولة قطر.
لقد ظهرت حديثاً في صورةٍ من صور التّطور في التّواصل عددٌ من المواقع الاجتماعيّة على الشّبكة العنكبوتيّة فكان منها على بيل المثال لا الحصر فيسبوك وتويتر، وقد أتاحت هذه المواقع الإجتماعيّة للنّاس فرصة التّواصل بوضع الصّور والتّواصل عن طريق الكتابة والمحادثة الصّوتية، بل وأتاحت للنّاس فرصة التّعلم والتّعليم ومشاركة ملفات الفيديو المختلفة ومتابعة الأخبار بصورة آنية، فشبكات التّواصل الإجتماعي ساهمت ببناء قاعدة علمية ومعرفية وسهّلت الوصول إلى المعلومة وجعلتها بمتناول يد النّاس.
وعلى الرغم من مزايا شبكات التّواصل الاجتماعي الكثيرة إلا أنّه قد ثبت أنّها لها عيوب وسلبيات، ، لاسيما ما تحفل به تلك المواقع من صفحات التّسلية والألعاب، فالإنسان الحكيم يعرف كيف يستفيد منها بصورةٍ لا تشغله عن العبادة والتّواصل الحسيّ الماديّ مع النّاس، ولا ريب أنّ شدّة التّعلق بتلك المواقع يجعل الإنسان انعزالياً يحب الانطواء، فتلك المواقع هي سلاحٌ ذو حدّين، وعلى الانسان حسن استعمالها بما يحقّق له الفائدة والمنفعة.
كل هذه الموضوعات وموضوعات أكثر اهمية ستتناولها ندوة شبكات التواصل الاجتماعي بكلية الاعلام بجامعة ام درمان الاسلامية يوم الاربعاء القادمة 24 أغسطس 2016م. والدعوة عامة