خـروج .. شعر: خالد محمد عثمان

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أخرجُ من بيتي ممتزجاً بالدمِ
الهاتف..
"رقرقَ"..
قطّرَ..
فجّرَ..
أوردتي
- استباحَ يقيني وعانقني -
أخرجُ عن جسمي أسرحُ أرْصِفَةَ الطُرقات
أهوِي..
أنهضُ..
أمسكُ..
أطلقُ..
أبكي..
أضحكُ..
أصرخُ..
أهمسُ..
يعتقني الخمرُ وينثرني ذرات
أمتشقُ حسامي
ألامسُ جمرَكِ سيدتي
يكتسبُ السيفُ لسانَ النار
أفرحُ سيدتي
أغضبُ..
يعتقني الخمرُ ويجمعني
ألفاً..
باءً..
نجماً
قمراً
شمساً
عشقاً قزحياً
.... أين منامتي عاشقتي؟
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في إطار العلاقة بالمرأة و الكون تصـبح المماحكات السياسية قبساً للمعرفة و اليقين الإنساني .... هكذا تحدث خـالد عثمان في أوائل الثمانينات من القرن الماضي. إقـرأ المزيد و أرسل هذه القصيدة لاصحابك من صفحة http://www.hoa-politicalscene.com/forward-hoa-politicalscene.html
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