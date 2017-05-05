الجمعية الدولية لمصادر المياه تُكرِّم د. سلمان بمنحه جائزة "قطرة الكريستال" لعام 2017

الجمعية الدولية لمصادر المياه تُكرِّم د. سلمان بمنحه جائزة "قطرة الكريستال" لعام 2017
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قرّرت الجمعية الدولية لمصادر المياه منح جائزتها "قطرة الكريستال" لعام 2017 للدكتور سلمان محمد أحمد سلمان، الخبير الدولي لقوانين وسياسات المياه.
الجمعية هي منظمةٌ جامعة لكل التخصّصات في مجال مصادر المياه من هندسة واقتصاد وقانون وتمويل وبيئة وإدارة، وتشمل عضويتها حوالي 1,250 خبيراً من كل أنحاء العالم. وتمنح الجمعية جائزة قطرة الكريستال (وهي أعلى وأرفع جائزة للجمعية) مرةً كل ثلاث سنواتٍ لأحد أعضائها البارزين تقديراً لإنجازاته العلمية والعملية. وقد ذكر رئيس الجمعية في رسالته لدكتور سلمان "نزفُّ إليك خالص التهنئة للتميّز الفريد في مجال قوانين وسياسات المياه. إن معرفتك الواسعة وخبرتك العريضة في هذا المجال هي، دون شك، بلا نظير." وسوف يتم تكريم الدكتور سلمان وتسليمه جائزة قطرة الكريستال خلال مؤتمر الجمعية السادس عشر والذي سينعقد في مدينة كانكون بدولة المكسيك في الفترة من 28 مايو وحتى 3 يونيو عام 2017. وكانت الجمعية الدولية لمصادر المياه قد كرّمت الدكتور سلمان خلال مؤتمرها الخامس عشر في مدينة أدنبرا باسكوتلاندا بمنحه جائزة أفضل مقال تنشره دورية الجمعية، المسماة "المياه الدولية"، في عام 2013. وقد تناول المقال بالبحث والتحليل اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل (اتفاقية عنتبي). تتقدم سودانايل بأحر التهاني وخالص الأمنيات للدكتور سلمان على هذا الإنجاز الرفيع.