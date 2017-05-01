هل يستوى المناضلون الوطنيون والمنافقون الإنتهازيون (2) .. بقلم: عثمان الطاهر المجمر طه / باريس
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بسم الله الرحمن الرحيم لا لإرهاب الدولة السودانية !
أطلقت السلطات سراح رئيس اللجنة المركزية للأطباء الدكتور محمد ياسين بالضمانة لمدة 5 أيام من الحبس بنيابة أمن الدولة . وأعلنت اللجنة المركزية تمسكها بالعمل القانونى إلى حين إطلاق سراح كافة الأطباء وقالت اللجنة فى تصريح صحفى إن القضية لن تنتهى بإطلاق سراح المتهمين وسيتواصل العمل القانونى إلى حين تبرئتهم أمام القضاء وفى السياق ذاته كشفت اللجنه عن تورط أطراف كثيرة فى قضية إحتجاز الأطباء وتوجيه ما وصفته بالتهم الجزافيه إليهم وقالت سيتم الإفصاح عنهم فى وقت لاحق . ونحن فى منظمة ( لا للإرهاب الأوربية ) نرحب بهذه الخطوه الهامه للحكومه السودانيه رغم أنها غير كافيه لهذا نطالب بإطلاق سراح بقية جميع الأطباء بلا إستثناء كما نطالب بإطلاق سراح الباشمهندس البوشى الذى هددت والدته بالإنتحار تأكيدا لرغبة الحكومة فى تبيض وجهها وتخليها عن ممارسة إرهاب الدولة والإبتعاد عنه تماما إيمانا منها بالحريات كما تدعى ونذكرها بأن الرئيس السيسى أطلق سراح أية حجازى الأمريكيه من أصل مصرى فى إشارة منه للرئيس الأمريكى دونالد ترمب نحن فى مصر ماضون فى مكافحة الإرهاب فما بالكم أنتم ترهبون أولادكم أبناء وطنكم السودان هذا إن كنتم حقا دعاة سلم وسلام . وهانحن ننظر ونراقب كما يقول المثل السودانى : الموية بتكضب الغطاس ) . الكاتب الصحفى عثمان الطاهر المجمر طه / باريس رئيس منظمة ( لا للإرهاب الأوربية ) فرنسا عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.