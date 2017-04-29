منظمة لا للإرهاب تشيد بمؤتمر الأزهر للسلام العالمى
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بسم الله الرحمن الرحيم واحد من أهدافنا فى منظمة ( لا للإرهاب الأوربية ) عقد مؤتمرات وندوات عالمية للحوار والتسامح الدينى العقلانى طالما الديانات أصلها إبراهيمى بالتالى هى تنبذ العنف والتطرف والغلو وتنادى بفلسفة الحكمة الربانية وإحترام الآخر بالمعاملة الحسنه لأن الدين المعاملة . لهذا نشيد بمؤتمر الأزهر العالمى للسلام ونثمنه ونطالب بتكراره ويسعدنا لقاء البابا بشيخ الأزهر فى رمزية ذات رسالة خاصة للإرهابيين أينما كانوا وحيثما حلوا فهذا اللقاء عنوانا صادقا للتسامح الدينى وصيانة للسلم والسلام العالمى من هجمات مأفونة مجنونة تستبيح دماء الأبرياء من الأطفال والشيوخ والنساء . فنحن فى منظمة ( لا للإرهاب الأوربية ) نعزز ثقافة الحوار الحضارى والتسامح الدينى ومن أجل هذا نعمل . الكاتب الصحفى عثمان الطاهر المجمر طه / فرنسا رئيس منظمة ( لا للإرهاب الأوربية ) باريس عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.