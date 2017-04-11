منظمة لا للإرهاب تدين الإعتداء الإجرامى الإرهابى الأسود على كنيسة مار جرجس بطنطا والكتدرائية المرقسية بالإسكندرية

التفاصيل نشر بتاريخ: 11 نيسان/أبريل 2017 الزيارات: 387