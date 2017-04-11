منظمة لا للإرهاب تدين الإعتداء الإجرامى الإرهابى الأسود على كنيسة مار جرجس بطنطا والكتدرائية المرقسية بالإسكندرية
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تتقدم منظمة ( لا للإرهاب الأوربية ) بأحر التعازى للرئيس عبد الفتاح السيسى والأمة المصرية جمعاء فى سقوط اكثر من أربعين قتيلا وعشرات الجرحى نتيجة الإعتداء الإجرامى الدموى الإرهابى الأسود الذى تدينه وتستهجنه بشدة لأنه عمل غير ربانى إستهدف دور العبادة والأمن والإستقرار والسلام فى مصر إن ضرب السلام الإقليمى هو تهديد للسلم والسلام العالمى . سبق أن نبهنا وحذرنا وقلنا إن الإرهاب يضرب فى كل مكان وزمان بلا إستئذان ولا يمكن مكافحته أمنيا فقط بل يجب محاربته فكريا وثقافيا وعقديا . الكاتب الصحفى عثمان الطاهر المجمر طه / باريس رئيس منظمة ( لا للإرهاب الأوربية بفرنسا ) عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.