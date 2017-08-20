منظمة ( لا للإرهاب الأوربية تدين الإعتداء الوحشى على إسبانيا وتستنكر ما جرى فى فنلنده وروسيا )

التفاصيل نشر بتاريخ: 20 آب/أغسطس 2017 الزيارات: 19