الحويرص والسمري .. كتب: بدرالدين حسن علي

بدعوة من مجلة المسرجة للفنون والأداب ، بدأت جموع السودانيين والعرب في مدينة تورنتو الملكة تترقب اللقاء الكبير مع ألأستاذة زينب الحويرص والفنان محمد السمري والحديث عن مفهوم الثقافة الشعبية السودانية . السبت 11 /11الساعة السادسة مساء 419 Coxwell Ave - Buss 22 south to Casci الفنانة رينب الحويرص خريجة المعهد العالي للموسيقى والمسرح في السودان وحاصلة على دراسات عليا في الفن الشعبي ومن المطربات السودانيات المرموقات وعدد هائل من المعجبين والمعجبات وصوت ملائكي ساحر . أما محمد أدريس عبدالله السمري " ود الحاج يوسف " فقد سبقته شهرته كفنان سوداني متميز فاستقر به المقام في كندا وشارك في عشرات الفعاليات الفنية وله الكثير جدا من الألحان : سميه حسن ، مجذوب أونسه ، أمال النور وغيرهم . وكلاهما وعدا بالعودة ألى الزمن الجميل والفن الأصيل . الجدير بالذكر أن الدعوة مجانية مع الشاي والقهوة والمرطبات .
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.