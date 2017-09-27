صويب .. بقلم: بدرالدين حسن علي

في ذات يوم من الأيام أستمعت أغنية للفنان أبوعبيدة حسن يقول فيها " شوفو لي حلل " وكان يقصد أن يوجدوا له حلا لمشكلة عاطفية أجتماعية ، ففسربروفيسور عبدالله الطيب كلمة " حلل ” تفسيرا خاطئا أساء كثيرا للفنان أبوعبيدة ، وهو رجل قدم الكثيرللغناء السوداني ، أنشغل الناس بتفسير عبدالله الطيب وتناسوا المعاني الكثيرة للكلمة ولجهلهم تمسكوا بشرحه وأظن أنها أحدى سقطات بروفيسور عبدالله الطيب . قد يكون هذه الكلمات متأخرة ، ولكن هذا لا يمنعنا من قول الحقيقة حتى ولو بعد سنين ، لأن أبو عبيدة فنان يستحق الأحترام والفخر .
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