الزواج في السينما .. بقلم : بدرالدين حسن علي

من المعروف أن العلاقات الزوجية في السينما والمسرح السوداني تدوم لمدة طويلة ، بينما مدتها تقل في بلدان أخرى ،وقد طالعت عدة تقاريرمرحة حول هذا الموضوع ،ومن بينها هذا التقرير خفيف الظل الذي كتبته سمر مجدي تقول فيه : لطالما اشتهر نجوم هوليود بقصر علاقاتهم العاطفية بل وتعددها، وأصبح من الطبيعي والمألوف أن نسمع عن حالات الطلاق المتتالية بشكل متقارب، هذا الأمر لا يقتصر على نجوم هوليود فحسب بل تعودنا عليه أيضًا مع النجوم العرب، فيبدو أنّ حياة الأضواء الصاخبة التي تمتزج بالشهرة والثراء توثر بشدة على علاقاتهم العاطفية باختلاف الجنسيات والمكان، ولكن بين الحين والآخر تُفاجِئنا هوليود باستثناءات ناجحة استطاعت الاستمرار وتخطي أزمات الزواج الفني التي تلاحق المشاهير، وإليكم أبرزها.
ميريل ستريب ودون غومر – 39 عامًا
يبدو أنّ ميريل ستريب تمتلك ميزانًا سحريًا لكل شيء، فهناك ملايين من النساء تتساءل عن قدرتها الفائقة في صنع هذا التوازن بين مسيرتها الفنية المميزة ونجاحها الأسري، ولاشك أنّ استمرارية ونجاح ميريل ستريب طوال تلك السنوات كان وراءه شريك متفهم ومحب لعملها، ولطالما حافظت ستريب على خصوصية حياتها الشخصية باستمرار، فاتسمت علاقاتها بالهدوء بعيدًا عن البابارتزي و تصدر عناوين الأخبار، تزوجت ستريب بزوجها النحات دون غومر عام 1978 بعد وفاة صديقها الممثل جون كازالي إثر إصابته بسرطان الرئة، وأنجبا أربعة أبناء هم هنري، ومامي، وغريس، ولويزا، حيث اختارت كلًا من مامي وغريس دخول مجال التمثيل أسوةً بوالدتهن. صامويل جاكسون ولاتانيا – 37 عامًا
صامويل جاكسون لا يحظى بمسيرة فنية متألّقة في الستينيات من عمره فحسب، ولكنه أيضًا يتمتع بزواج ناجح ومستقر من الممثلة لاتانيا ريتشاردسون، الثنائي التقيا حينما كانا شابين يافعين في الجامعة وتزوجا عام 1980 وأنجبا ابنة واحدة تدعى زوي، في عام 2009 قرر الثنائي إنشاء مؤسسة خيرية من أجل تعليم الأطفال، حيث صرح جاكسون في إحدى لقاءاته الصحفية بأنّه يأتي هو وزوجته من بيئة دفعتهما للكفاح من أجل الحصول على حقوقهما. ولذا، كان من الطبيعي أن يكون لديهما اهتمام مشترك بحقوق الإنسان وخاصةً الأطفال الأقل حظًا من ناحية التعليم. دينزل واشنطن وبوليتا واشنطن – 34 عامًا
الممثل دينزل واشنطن يتمتع هو الآخر بزيجة ناجحة امتدت طوال مسيرته الفنية، فلقد التقى بزوجته الممثلة السمراء بوليتا في أول ظهور فني له في الفيلم التلفزيوني “ويلما” عام 1977 حينما كان عمره ثمانية عشر عامًا فقط، ولكنهما تزوجا عام 1983 وأنجبا أربعة أبناء هم جون، وكاتيا، والتوأم أوليفيا ومالكوم، وجددا نذورهما الزوجية في جنوب أفريقيا عام 1995، وبين الحين والآخر قد تنتشر بعض الشائعات عن انفصالهما، ولكنهما في كل مرة يبرهنان عن مدى قوة العلاقة بينهما. توم هانكس وريتا ويلسون – 29 عامًا
لا شك أنّ تفضيل الممثل توم هانكس للاستقرار العاطفي والأسري في حياته الشخصية انعكس بشكل واضح على مسيرته الفنية الرائعة، فزيجته الأولى استمرت لعشر سنوات والثانية مستمرة حتى الآن قرابة الثلاثين عامًا، اللقاء الأول بين هانكس وزوجته الحالية الممثلة ريتا ويلسون كان أثناء تصوير فيلم “Volunteers” عام 1985، و لكن حينها كان هانكس مازال متزوجًا من الممثلة سامانثا لويس. تزوج الثنائي عام 1988 ولديهما ابنان تشستر وترومان، وفي ذكرى زواجهما ال28 صرح هانكس بأنّ انجذابه لريتا سبق لقاءهما الفعلي، فلقد علقت في ذهنه منذ اللحظة الأولى التي رآها في المسلسل الكوميدي “The Brady Bunch” في سبعينيات القرن الماضي، وتعجب هانكس من وقوعهما في الحب قائلًا: “لقد قلت لها سابقًا، لو كنا في المدرسة الثانوية معًا لما امتلكت الشجاعة لمحادثتك!”. جون ترافولتا وكيلي بريستون – 26 عامًا
الممثل جون ترافولتا نجم السبعينيات الراقص في فيلمي Saturday Night Fever و Grease وقع في حب الممثلة كيلي بريستون وتزوجا عام 1991، وأنجبا ثلاثة أبناء هم جيت، و إيلا وبنجامين، هذا الثنائي عانى كثيرًا بعد اكتشاف مرض ابنهما الأكبر بأحد الأمراض المناعية النادرة، ومن ثم تلقت العائلة صدمة كبيرة بوفاته عام 2009 إثر تعرضه لنوبة مفاجِئة أثناء تمضية العائلة لعطلتهم في جزر الباهاما، وأعلن الزوجان عن إصابة ابنهما الراحل بالتوحد بعد تعرضهما للابتزاز من قبل المسعف، والسيناتور السابق للباهاما مقابل عدم الدلاء بأي معلومة حول وفاة ابنهما. ستيفن سبيلبرج وكايت كابشاو – 26 عامًا
المخرج العالمي ستيفن سبيلبرج تربطه علاقة مميزة مع زوجته كايت كابشاو، التقيا للمرة الأولى أثناء تصوير الجزء الثاني من سلسلة الأفلام الشهيرة “إنديانا جونز”، حيث لعبت دور البطلة أمام الممثل هاريسون فورد عام 1984، حينها كان سبيلبرج يخوض علاقةً مضطربةً مع زوجته السابقة الممثلة ايمي ايرفينغ، وبعد طلاقه بعامين تزوج سبيلبرج بكايت كابشاو عام 1991 ليصبحا عائلةً كبيرةً تضم سبعة أبناء هم ابنة كايت من زواج سابق، وابن سبيلبرج من زوجته السابقة، وابن متبنى بينما أنجبا سويًا أربعة أبناء. هيو جاكمان وديبورا لي – 21 عامًا
واحدة من أشهر قصص الحب الملهمة في هوليود، فلم يتوقع أحد أنّ الممثل الشاب الوسيم هيو جاكمان سيقع في حب امرأة تكبره في العمر بحوالي ثلاثة عشر عامًا، ولكن يبدو أنّ للقلب حسابات أخرى، فهذا الزواج الذي ظل عرضه للشائعات والتكهنات عن لحظة سقوطه وفشله … مازال يثبت للجميع مدى نجاحه وتماسكه، الثنائي التقيا عام 1995 أثناء تصوير المسلسل الأسترالي “Corelli” حينها كانت ديبورا لي هي نجمة العمل بينما جاكمان مازال يخطو خطواته الأولى في عالم التمثيل، وسرعان ما وقعا في الحب ليتزوجا عام 1996 وبعد تعرضها للإجهاض أكثر من مرة قرر الثنائي تبني طفلين هم أفا وأوسكار. ويل سميث وجادا بينكيت سميث – 20 عامًا
ويل وجادا يمثلان واحدًا من أشهر ثنائيات هوليود المعروفة في الوقت الحالي، تقابلا للمرة الأولى حينما خضعت جادا لتجربة أداء للانضمام إلى فريق عمل المسلسل الكوميدي “The Fresh Prince of Bel-Air” في دور صديقة البطل، ولكنها لم تحصل على الدور لقصر قامتها فيبلغ طولها 152سم بينما يبلغ طول سميث حوالي 188سم! ولكن هذا لم يمنع الثنائي من توطيد علاقاتهما لتتحول الصداقة إلى حبٍ كبير، ليعلنا عن حفل زفافهما عام 1997، ولديهما الآن ابن وابنة، والجدير بالذكر أنّ جايدن سميث شارك والده في الفيلم الدرامي “Pursuit of Happyness” بينما قامت ويلو سميث بدور ابنته في فيلم “I Am Legend”. سارة جيسيكا باركر وماثيو برودريك – 20 عامًا
من منا لا يزال يذكر المسلسل الرومانسي الكوميدي الرائع “Sex and the City”؟ هذا المسلسل هو العامل الرئيسي وراء نجاح وشهرة سارة جيسيكا باركر على المستوى العالمي، بل ومنحها الفرصة لتصبح أيقونةً في عالم الموضة والأزياء، ف”كاري برادشو” هي علامة بارزة في مسيرتها الفنية. في الثمانينات واعدت باركر الممثل روبرت داوني جونيور، وأيضًا المحامي المعروف جون إف كينيدي الابن، ولكنها عثرت على شريك حياتها الحقيقي حينما عرّفها أخاها على الممثل الكوميدي ماثيو برودريك، فسرعان ما وقعا في الحب وأعلنا عن زفافهما عام 1997، وأنجبا ثلاثة أطفال جايمس والتوأم ماريون وتابيثا.
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