هل أقول "باي باي" عبدالحسين عبدالرضا ؟ .. بقلم : بدرالدين حسن علي
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شغلنا رحيل الأيقونة فاطمة أحمد ابرابم أن نكتب عن أيقونات أخرى لا يقولون عنها أهمية ، وفي مقدمتهم الراحل المقيم الفنان الكوميدي المتميز عبدالحسين عبدالرضا، وفي زيارتها للكويت حيث شاهدت بعض الأعمال المسرحية من بينها مسرحيات عبدالحسين عبدالرضا وخاصة مسرحيته " باي باي لندن " هومن أبرز رواد فن التمثيل الخليجي والعربي ، أعاد لي الضحكة التي فارقتني منذ زمن ، ولذا شاهدت جميع مسرحياته ومسلسلاته ، خاصة مسرحيته " باي باي لندن " نوارة المسرح الكويتي، والغريب في الأمر أنه غادرنا في لندن في أحدى مستشفياتها ، تماما مثل رحيل الفنان السوداني الكوميدي الفاضل سعيد ، فتساءلت : لماذا يرحلون سريعا قبل أن نضحك كثيرا ؟
منذ وطئت قدماي أرض الكويت عشقت المسرح الكويتي ، وأسست فيها فرقة المسرح العمالي . سطور قليلة عنه :
عبد الحسين عبد الرضا محمد عوض 15 يوليو 1939 الشرق، الكويت 11 أغسطس 2017 لندن، نوبة قلبية
سطور قليلة عنه :
ولد في دروازة عبد الرزاق بفريج العوازم في منطقة الشرق في الكويت لأب يعمل بحارًا، وهو السابع من بين أخوته الأربعة عشر. تلقى تعليمه في الكويت حتى مرحلة الثانوية العامة وذلك في مدرستي المباركية والأحمدية. عمل في وزارة الإرشاد والأنباء في قسم الطبع، ثم سافر في بعثة إلى مصر على نفقة الوزارة عام 1956 لتعلم فنون الطباعة وفي عام 1961 سافر في بعثة إلى ألمانيا لاستكمال الدراسة في فنون الطباعة، وتدرج في الوظائف الحكومية حتى وصل إلى منصب مراقب عام قسم الطباعة في وزارة الإعلام عام 1959 إلى أن تقاعد في 30 سبتمبر 1979
تزوج أربع مرات ولديه ثلاث بنات وولدين أكبرهم عدنان وأصغرهم بشار الذي يعمل في المجال الفني وله محاولات في كتابة الشعر وإعداد البرامج التلفزيونية، ومنى ومنال (فنانة تشكيلية خريجة جامعة الكويت) وبيبي. وهو من أسرة فنية، حيث أن أخيه «أمير»فنان تشكيلي وأيضًا قدم مسرحيات وأوبريتات بفن الدمى بشخصية «بو زعلان»، كما إن ابن أخيه هو الممثل علي محسن، وأيضًا ابن عمه المغني غريد الشاطئ"شادي الخليج " تعرض لعدة أزمات صحية، منها كانت عام 2003 عندما تعرض لأزمة قلبية أثناء تصويره لمسلسل الحيالة ،نقل على إثرها إلى المستشفى وتبين إصابته بانسداد في الشرايين، سافر بعدها إلى لندن لإجراء جراحة عاجلة وعاد بعد شفائه لإكمال تصوير المسلسل. كما تعرض لأزمة حادة في عام 2005 إثر إصابته بجلطة في المخ أدخل على أثرها العناية المركزة بمستشفى مبارك الكبير ونقل بعدها للعلاج في ألمانيا ، بعد الإنتهاء من مسلسل العافور أجرى عمليتي قسطرة للقلب في لندن عام2015. في يوم 9 أغسطس 2017 تم نقله إلى المستشفى حيث قد تعرض لوعكة صحية شديدة في العاصمة البريطانية لندن وقد دخل العناية المركزةوتوفي في11 أغسطس بعد تعرضه لجلطة حادة في القلب السيرة الفنية يعتبر من مؤسسي الحركة الفنية في الخليج مع مجموعة من الفنانين منهم خالد النفيسي وعلي المفيدي وسعد الفرج وإبراهيم الصلال وغانم الصالح وغيرهم. بداياته كانت بداياتة في أوائل ستينات القرن العشرين، وتحديدًا في عام 1961 وذلك من خلال مسرحية صقر قريش بالفصحى، حيث كان بديلاً للممثل «عدنان حسين»، وأثبت نجاحه أمام أنظار المخرج زكي طليمات، وتوالت بعدها الأعمال من مسلسلات تلفزيونية ومسرحيات لتنطلق معها الإنجازات والشهرة والجوائز وغيرها. قدم أشهر المسلسلات الخليجية على الإطلاق والذي لا يزال المسلسل الأول بالخليج وهو مسلسل درب الزلق مع سعد الفرج وخالد النفيسي وعبد العزيز النمش وعلي المفيدي، كذلك مسلسل الأقدار الذي كتبه بنفسه، وفي المسرح كانت له مسرحيات كثيرة أشهرها باي باي لندن وبني صامت وعزوبي السالمية وعلى هامان يا فرعون وغيرها الكثير، كما إنه قام بكتابة بعض أعماله المسرحية والتلفزيونية بنفسه منها سيف العرب وفرسان المناخ وعزوبي السالمية و30 يوم حب وقاصد خير وغيرها، كما إنه خاض مجال التلحين والغناء والتأليف المسرحي والتلفزيوني وأصبح منتج اشتهر بالشخصية الساخرة المرحة التي تنتقد وتسخر من الأوضاع العربية بقالب كوميدي. هو أحد مؤسسي «فرقة المسرح العربي» عام1961 و«فرقة المسرح الوطني» عام 1976، كما قام عام 1979 بتأسيس «مسرح الفنون» كفرقة خاصة، وفي عام 1989 أسس «شركة مركز الفنون للإنتاج الفني والتوزيع»، وكان قد قام في عام 1971بتأسيس «شركة مطابع الأهرام». الغناء اشتهر بجمال صوته وهذا ما أعطاه تميزًا عن بقية الفنانين في جيله، مما جعله يخوض تجربة «الأوبريتات» كأول فنان يقوم بعمل الأوبريتات التمثيلية الغنائية والتي لاقت نجاحًا كبيرًا، بالإضافة إلى أنه قام بالغناء ضمن أعماله التلفزيونية والمسرحية عندما كان العمل يستدعي ذلك، كما إنه قدم أغنية بمناسبة زيارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش للكويت بعد التحرير بعنوان «مستر بوش» شاركه بها حياة الفهد وداوود حسين. الثنائيات
أشترك مع الفنانة سعاد عبد الله في أوبريت بساط الفقر وقدم العديد من الثنائيات في الإذاعة والتلفزيون لعل أشهرها مع الفنان سعد الفرج والذي اتضح في مسلسل درب الزلق ومسلسل الأقدار وعدد من المسرحيات، وكذلك مع الفنان خالد النفيسي في مسلسلات محكمة الفريج وديوان السبيل والحيالة، علمًا أن بدايته مع الثنائيات كانت مع عبد العزيز النمش ومحمد جابر في مسلسلات مذكرات بوعليوي والصبر مفتاح الفرج، ومن أشهر الثنائيات التي قدمها كانت مع الفنانة سعاد عبد الله في عدد من الأوبريتات. قناة فنون أسس قناة فنون التي بدأت بثها عام 2006 لتكون بذلك أول قناة متخصصة بالكوميديا على مستوى الوطن العربي. السياسة ذكر في لقاء مع برنامج «خليك بالبيت» على تلفزيون المستقبل بأنه تطوع أثناء العدوان الثلاثي عام 1956 مع المتطوعين للدفاع عن مصر. وعلى الجانب المحلي ذكر في مقابلة مع قناة الحرة عام 2009 أنه لا ينوي الدخول أو العمل في السياسة. تطرق في عام 2014 إلى قضية البدون من خلال أحد المشاهد في مسلسل العافور وقام تلفزيون الكويت بحذف المشهد ولكنه عرض على تلفزيون دبي. استنكر النائب فيصل الدويسان ما قام به تلفزيون الكويت وقال في مجلس الأمة في 3 نوفمبر 2015 بأن الفنان عبدالحسين عبدالرضا وزارة إعلام قائمة بحد ذاتها ويتوجب على الحكومة الإنصات إلى آرائه وتوجيهاته وعلى الرغم من ذلك فإن لديه عدد من الأعمال التي تتناول الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية بأسلوب كوميدي نقدي، ومنها مسرحية فرسان المناخ والتي تناولت أحداث أزمة سوق المناخ في الكويت، وأيضًا مسرحية باي باي عرب والتي تناولت قضية الوحدة العربية، ومسرحية سيف العرب والتي تحدثت عن فترة الغزو العراقي للكويت والتي تعرض على إثرها لمحاولة اغتيال وذلك بإطلاق الرصاص على سيارته أثناء توجهه إلى المسرح لعرض المسرحية، كما إن مسرحيته هذا سيفوه قد أوقفت وأحيل فريق عمل المسرحية إلى المحاكمة وحكم عليه بالسجن ثلاثة شهور مع وقف التنفيذ وذلك بسبب ما تناولته المسرحية من دور التجار قبل ظهور النفظ حتى نهاية خمسينيات القرن العشرين، بالإضافة إلى مسرحية فرحة أمة التي أنتقدت من قبل التيارات الدينية وذلك لما تناولته من قضايا التطرف الديني والتفكك الأسري.
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