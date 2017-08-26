لحم وسينما .. بقلم: بدرالدين حسن علي

الفضل لهذا المقال يعود لصديقي الصحفي العزيز جدا طلعت محمد السعيد ، الذي أمدني بمعظم مواد المقال ألى جانب تذكيره لي بأن عيد الأضحى لهذا العام سيكون الجمعة القادمة. للمسلمين مناسبات كثيرة لعل أكبرها من حيث الشهرة والاحتفال -عيد الأضحى- الذي يوافق العاشر من شهر ذي الحجة بعد انتهاء الحجاج من الوقوف بعرفة، ويشكل هذا العيد المبارك فرصة لإحياء سُنة نبينا إبراهيم عليه السلام والتأمل في دلالاتها المادية والرمزية العميقة القائمة على الصدق والتقوى، والامتثال لأمر الله والخضوع له سبحانه وتعالى. كما يُعد مناسبة للفرح والابتهاج بأيام الله، ووسيلة للابتعاد عن هموم الدنيا ومشاغلها، ومتطلبات الحياة ومشاكلها، فقد روى أحمد وأبو داوود والنسائي عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية فقال: (قدمت عليكم، ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية، وقد أبدلكم الله بهما خيراً منهما: يوم النحر ويوم الفطر، والمقصود بيوم النحر عيد الأضحى المبارك لأن فيه تُنحر الأضحية تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وعملا بسنةرسوله صلى الله عليه وسلم وهو سُنة مؤكدة بإجماع العلماء. وتختلف تسمية عيد الأضحى من بلد لآخر؛ فيسمى في جزيرة العرب عيد الضحية نسبة للأضحية التي تذبح فيه، ويطلق عليه في دول المغرب العربي العيد الكبير نسبة لمدة الاحتفال به وللحركة التجارية التي يشهدها مقارنة مع عيد الفطر، ويسمى في إيران عيد القربان في إشارة إلى مقاصده العليا المتمثلة في الامتثال لأمر الله والتقرب إليه. ويُعرَف في البحرين بعيد الحجاج لارتباطه باحتفالات الحجاج بإتمام وقفة عرفة التي تعتبر أهم مناسك الحج. وقد بدأ الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في زمن ابراهيم الخليل عليه السلام. فقد رأى ذات ليلة في المنام أن الله سبحانه وتعالى يأمره بذبح ابنه اسماعيل الذي كان أعز ما عنده في الدنيا. ولأن رؤيا الأنبياء حق، روى سيدنا ابراهيم حلمه لابنه، فامتثل هذا الأخير لمشيئة الله وطلب من والده تنفيذ الرؤيا. وفي الوقت الذي هَمَّ سيدنا ابراهيم بذبح ابنه اسماعيل، تدخلت العناية الإلهية والحكمة الربانية في آخر لحظة مفتدية اسماعيل بكبش عظيم. ومنذ تلك الواقعة، سُنَّ للمسلمين تخليد هذه الذكرى والاحتفال بها من خلال التقرب إلى الله بالتضحية بخروف، أو بقرة، أو ناقة... والتصدق بجزء من لحمها على الأقارب والفقراء والمحتاجين. وتتزامن هذه المناسبة الدينية العظيمة مع انتهاء حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم واستعدادهم للعودة إلى ديارهم فائزين بمغفرة الله تعالى، وكاسبين لثوابه العظيم ورحمته الواسعة. كتبت كثيرا جدا عن عيد الأضحى ، وغالبا ما كان والدي يشجعني على الكتابة عنه ، وخروف العيد هو شاغل الدنبا والناس والقصص عنه لا تحصى وقد قل الأهتمام به مؤخرا ، لكن عند السودانيين ما يزال الخروف هو بطل الساحة على الرغم من بروز عادات جديدة لم تكن معروفة ، بالنسبةلي أصبحت أهتم بالجديد في عالم السينما .
اتضحت خلال الأيام القليلة الماضية معالم القائمة النهاية لمجموعة أفلام عيد الأضحى 2017 بعد تأكيد عرض فيلم خير وبركة للمخرج سامح عبد العزيز، وكذلك تأكيد خبر خروج فيلم شيخ جاكسون للمخرج عمرو سلامة من السباق بشكل نهائي، حيث سيكون عرضه الأول من خلال مهرجان تورنتو السينمائي. تضم قائمة أفلام عيد الأضحى 2017 ستة أفلام أغلبها يبشر بموسم سينمائي قوي لا يقل سخونة عن موسم عيد الفطر الأخير، حيث تعتمد أغلب الأفلام المقرر عرضها على البطولة الجماعية، وتضم العديد من الأسماء البارزة في السينما المصرية. تستعرض معظم الصحف ومواقع النت مثل أراجيك قائمة أفلام عيد الأضحى المقبل التي تم البدء في طرح المواد الدعائية الخاصة بها، والتي تضم الآتي: فيلم الكنز – الجزء الأول
بعد فترة طويلة من ترقب الجماهير وفترة أطول من تكتم صُنّاع العمل حول تفاصيله، قررت شركة الباتروس والمخرج شريف عرفة طرح الإعلان الدعائي الأول لفيلم الكنز عبر الإنترنت مع تأكيد انضمامه بشكل رسمي إلى قائمة أفلام عيد الأضحى المقبل. كشف الإعلان عن بعض ملامح قصة العمل التي تدور في ثلاثة عصور مختلفة هم العصر الفرعوني وعصر المماليك إلى جانب النصف الأول من القرن العشرين ،حول علاقة الشعوب والحكام، وكيفية استغلال السلطة للدين من أجل فرض السيطرة والحفاظ على المناصب. تعقد الجماهير آمالًا كبيرةً على الفيلم خاصةً أنّه من إخراج شريف عرفة الذي يعد واحد من أفضل المخرجين في تاريخ السينما المصرية، وكتب السيناريو الخاص به عبد الرحيم كمال الذي برز اسمه خلال السنوات الأخيرة بعد تقديمه العديد من الأعمال الدرامية الناجحة آخرها مسلسل ونوس. يضم الفيلم نخبة كبيرة من النجوم في مقدمتهم محمد رمضان، ومحمد سعد، وهند صبري، وأحمد رزق، وروبي، وأمينة خليل، وهيثم زكي ومحي إسماعيل وغيرهم. فيلم الخلية
يعد فيلم الخلية الذي يعود به أحمد عز مجددًا إلى شاشةالسينما واحد من أبرز أفلام عيد الأضحى المنتظرة، تدور أحداث الفيلم حول ضابط شرطة ضمن قوات مكافحة الإرهاب يتم تكليفه بمهمة مطاردة بعض الخلايا والإيقاع بهم. يتكتم صُنّاع العمل على تفاصيل الأحداث إلّا أنّ الإعلان الدعائي الأول والثاني كشفوا جانبًا منها، حيث تبين أن أحمد عز يؤدي شخصية الضابط سيف، الذي -رغم كفاءته- يتسم بدرجة كبيرة من التهور والتسرع في اتخاذ القرارات، مما يورطه في العديد من المشاكل أثناء ملاحقة الجماعة الإرهابية التي يقودها سامر المصري، وقد اتضح من الإعلان أنّ جانب الشر متشعب ويتضمن العديد من التفاصيل، وأنّ شخصية الإرهابي تربطها خطوط درامية متنوعة بالعديد من الشخصيات الأخرى أبرزها الشخصية التي تؤديها ريهام عبد الغفور التي يبدو أنّها زوجته أو إحدى عضوات الجماعة. الفيلم يضم طاقم العمل الرئيسي لفيلم "ولاد رزق" متمثلًا في المخرج طارق العريان، والمؤلف صلاح الجهيني، والنجمين أحمد عز ومحمد ممدوح، ينضم لهما هذه المرة ريهام عبد الغفور، وسامر المصري، وأمينة خليل، وأحمد صفوت، مما يبشر بمشاهدة عمل غير تقليدي ولا يعتمد على تيمة النجم الأوحد المنفرد بالبطولة. شنطة حمزة
بعد فترة طويلة من الغياب منذ أن قدم آخر أعماله السينمائية" حماتي بتحبني "في 2014، يعود حمادة هلال من خلال موسم عيد الأضحى المقبل بفيلم شنطة حمزة، الذي تختلف قصته تمامًا عن فيلم حسن الصيفي الذي حمل نفس الاسم وتم عرضه في عام 1967م، حيث تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شاب محتال يقع في حب فتاة، ثم يفاجأ بأنّ هي الأخرى عضوة بإحدى العصابات التي تقوم بأعمال النصب. يشارك في بطولة الفيلم يسرا اللوزي، وهنا الزاهد، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي وبيومي فؤاد، ومن إخراج أكرم فاروق في أولى تجاربه السينمائية ومن تأليف أحمد عبد الله. فيلم خير وبركة
يرصد الفيلم المشاكل التي يواجهها الشباب في الآونة الأخيرة خلال رحلتهم لتحقيق طموحاتهم وإثبات ذاتهم، وذلك في إطار كوميدي من خلال قصة الشقيقين خير (علي ربيع) وبركة (محمد عبدالرحمن) اللّذين يعملان في العديد من المجالات رغم انعدام خبرتهم مما يوقعهما في العديد من المشاكل ويعرضهما لعدة مفارقات. يضم الفيلم عدد كبير من نجوم الكوميديا الشباب في مقدمتهم نجمي مسرح مصر علي ربيع ومحمد عبدالرحمن بالإضافة إلى محمد سلام، ومحمد ثروت وكريم عفيفي وتارا عماد، ويشارك في البطولة دلال عبد العزيز وسيد رجب وبيومي فؤاد ومي سليم، الفيلم فكرة علي ربيع وسيناريو وحوار جورج عزمي وشريف نجيب، أمّا الإخراج لسامح عبدالعزيز. أشيع في الفترة الأخيرة خروج فيلم خير وبركة من سباق عيد الأضحى بعد الأزمة التي مر بها المخرج سامح عبد العزيز، إلّا أنّ الشركة المنتجة نفت تلك الأخبار وأكدت أنّ المخرج قد انتهى من تصوير كافة مشاهد الفيلم، وانتهى من أعمال المونتاج الخاصة بالجزء الأكبر منه. بث مباشر
ينضم سامح حسين إلى أفلام عيد الأضحى المقبل من خلال فيلم “بث مباشر”، الذي تدور أحداثه في ليلة واحدة حول ضابط شرطة شاب يحاول إيقاع شبكة من الفاسدين الذين ورطوه في العديد من المشاكل، وتسببوا في إيقافه عن العمل، لكن تزداد الأمور سوءًا حين يتم تصوير الضابط في مواقف مختلفة تدينه في ظاهرها، ويتم بثها مباشرةً عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الفيلم يمثل التجربة الإخراجية الأولى للمخرج مرقس عادل، وكذلك أولى أعمال المؤلف طارق رمضان الذي سبق له تقديم بعض العروض المسرحية، أمّا طاقم التمثيل يضم إلى جانب سامح حسين كل من سامية الطرابلسي، وطاهر أبو ليلة، ومحسن منصور، وياسر الطوبجي. أمان يا صاحبي
ينتمي الفيلم إلى فئة الأفلام الشعبية التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة، وما اتفق النقاد على وصفه بمصطلح “الخلطة السبكية”، التي تتمثل في تقديم أفلام منخفضة الميزانية الإنتاجية تعتمد بشكل رئيسي على الكوميديا ونجوم الغناء الشعبي. تدور أحداث الفيلم حول مطربين شعبيين من شارع محمد علي يحاولان إيقاع فتاتين من بنات الطبقة الراقية في حبهما من أجل الحصول على أموالهن، لكن الأمور لا تسير وفقًا لخطتهما مما يدخلهما في العديد من الصراعات، الفيلم من بطولة سعد الصغير، ومحمود الليثي، ونرمين ماهر، والراقصة صوفينار، وشيماء سيف، وعلاء مرسي، والفيلم من تأليف سيد السبكي وإخراج هاني حمدي.
Badr Ali <عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.; ////////////////