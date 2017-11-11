عمر البشير غازيا: كلمة عن غزوة كلمه (١) .. بقلم: د. عبدالله الله جلاب / جامعة ولاية اريزونا

التفاصيل نشر بتاريخ: 11 تشرين2/نوفمبر 2017 الزيارات: 22