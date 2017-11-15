بين الآثار والدبلوماسية: من وحي حوار السفيرين خالد موسى وطارق أبو صالح .. بقلم: د. خالد محمد فرح

التفاصيل نشر بتاريخ: 15 تشرين2/نوفمبر 2017 الزيارات: 24