(الطاعون) اختراق فتحي الضو لجهاز الأمن والمخابرات

صدر في القاهرة أمس الخميس (23/11/2017) كتاباً جديداً بعنوان (الطاعون/ اختراق دولة الأمن والمخابرات في السودان)، بقلم الكاتب الصحافي ذائغ الصيت فتحي الضو. والذي سبق وأن أصدر عدة مؤلفات تخصصت في اختراق الأجهزة الأمنية للنظام الحاكم في السودان، منها على سبيل المثال (بيت العنكبوت/ أسرار الجهاز السري للحركة الإسلاموية السودانية) وقد اختص بجهاز (الأمن الشعبي) الذي تردد أنه تمَّ حله بعد نشر الكتاب. وكذلك كتاب (الخندق/ أسرار دولة الفساد والاستبداد في السودان) واحتوى على وثائق خاصة بالمحكمة الجنائية. وكان للكتابين صدى واسعاً داخل وخارج السودان.
بيد أن المتوقع أن يثير الكتاب الجديد (الطاعون) جدلاً أوسعاً في الأوساط السودانية بصفة عامة، وأروقة جهاز الأمن والمخابرات بصفة خاصة. وذلك نظراً لحجم المعلومات والوثائق الخطيرة التي يتضمنها، وتعدى بعضها الحدود الجغرافية للبلاد. ويعد هذا الاختراق هو الأضخم في تاريخ الأجهزة الأمنية على الاطلاق. الكتاب الجديد يقع في نحو أربعمائة وخمسين صفحة من الحجم الكبير. وفيما يلي أبرز ما تضمنه من موضوعات ومعلومات: - يكشف الكتاب أسماء أكثر من سبعمائة ضابط أمن، من العاملين في جهاز الأمن والمخابرات، ابتداءً من رتبة ملازم إلى رتبة فريق. ويشرح كيفية تضخم الجهاز بدوائره المتعددة والمعقدة حتى صار دولة داخل الدولة. - يزيح الكتاب النقاب عن منظومة الشبكة الالكترونية للجهاز أو ما سمي (الكتيبة الالكترونية) ويكشف عن اسمها الرمزي (الهدهد) عبر سلسلة من اللقطات المصورة Screenshots التي توضح كيفية استخدام منسوبيها لوسائل التقنية. - ينشر المؤلف محاضر عدة اجتماعات تمت بين جهاز الأمن ووكالة الاستخبارات الأمريكية المسماة اختصاراً (سي آي آيه) وكذلك محاضر اجتماعات أخرى، شملت جهاز الأمن البلجيكي وجهاز الأمن التنزاني. - يتقصى المؤلف أبعاد العلاقة بين جهاز الأمن والاستخبارات وجهاز الموساد الإسرائيلي. - يكشف المؤلف عن قاعدة بيانات توضح تجسس جهاز الأمن على قيادات القوات المسلحة، وقيادات قوات الشرطة، وبعض منظمات المجتمع المدني، إلى جانب أفراد وشخصيات من قطاعات مختلفة في المجتمع. - ينشر المؤلف وثائق هامة عن قوات الدعم السريع، وكيفية صناعة جهاز الأمن لقائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي) وتقييم الجهاز له سرياً، واستخدامه لأغراض خاصة. إلى جانب دور قوات الدعم في الصراع في دارفور، وكذا العلاقة مع موسى هلال. - يميط المؤلف اللثام عن ثائق خاصة بالمحكمة الجنائية وخطط جهاز الأمن لمحاصرتها بشتى السبل والوسائل. - كذلك بالوثائق يكشف المؤلف عن دور جهاز الأمن في التقتيل الجماعي، الذي حدث لضحايا هبة سبتمبر 2013 وخطط احتوائها بغية اخمادها غض النظر عن عدد الضحايا. - يضفي الكاتب أبعاداً جديدة عن قصة الفريق طه عثمان الحسين أو ما سماه (الظاهرة الطاهوية) بمعلومات هامة من المتوقع أن تثير جدلاً حول المستور. وبنفس القدر يتناول ظاهرة الفريق بكري حسن صالح التي يتغافلها البعض عمداً، وذلك في إطار ما سماه المؤلف (المنظومة السداسية) التي تتحكم في أوصال النظام الحاكم وتشمل آخرين. - هذا إلى جانب قضايا أخرى تضمنتها فصول الكتاب العشرة. يعرض الكتاب حالياً في القاهرة بمكتبة جزيرة الورد/ خلف بنك فيصل الإسلامي، الكائن في شارع 26 يوليو. ومن المتوقع أن يطرح في موقع أمازون بنهاية الأسبوع، وذلك للطلب الدولي من جميع أنحاء العالم تحت عنوان (Altawoon/Fathi Aldaw) إلى جانب مدن عالمية أخرى سيعلن عنها في حينها. ملحوظة: صدر في نفس الوقت للمؤلف كتاب آخر من تحريره بعنوان (السنون وحصادها/ مذكرات عثمان زين العابدين) وذلك ضمن مطبوعات مكتبة جزيرة الورد أيضاً. الناشر