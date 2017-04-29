معتصم بشير نمر: سهرنا الليل وكملناه .. بقلم: د. عبد الله علي إبراهيم
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ترجل الزميل معتصم بشير نمر عن حصانه الأغر ومشى وئيداً في درب ملاقاة الرب تجلى وعلا. لقد أبلى معتصم أحسن البلاء في حركة الكادحين الشيوعية لم تهز صروف تلك الحركة المربكة له قناة. وكان فارسها الجحجاح. وجانا السرج مقلوب. فأبكنه يا بنات الحركة التقدمية وشبابها حي ووب. وحمل من الجهة الأخرى أمانة الأكاديمية التي استودعته علم المراعي في ولاية كولورادوا الأمريكية، وبثها في "جمعية حماية البيئة السودانية" دقيقة الالتزام بحماية ثروتنا الوحشية. ولقيه الموت وهو عائد من معشوقه الأعظم: محمية الدندر. يعرفها كما يعرف باطن يده. فأبكه يا حيوان البر البحر والجو حي ووب لأنه سهر طوال عمره القصير لكي يقيك عاديات الناس والزمان. عرفت الزميل معتصم في غيهب العمل السري الشيوعي في نحو 1975. كان قد عاد من بعثته الأمريكية. وارتبطنا في عمل اتحاد الشباب السوداني. وكنت سكرتيره وكان عضواً بلجنته التنفيذية. وأطلعني بكثافة لأول مرة على المخاطر التي تتهدد مواردنا المتوحشة. كان هذا أنسه معي ونحن نمتطي سيارته اللبنية، لو ما نسيت، نذرع الخرطوم لاجتماع شبابي شيوعي أو لاجتماع للجنة التنفيذية. وأغراني هذا لأقرأ عن حيوان معتصم. فأذكر أن قرأت "القرود" لوليام مورس، لو لم أسه، وعجبت لعوالم الوحشة كما عجبت دائماً بأحوال الإنس. وكان من أهل الصحبة الماجدة في ذلك السفر العصيب من أجل الشعب والحزب. وبدا له يوماً أن يخرجني من روتيني من كمون كل النهار وصحو أغلب الليل. فأخذني إلى الحلفاية المحروسة معزوماً مع طائفة من أهله وفيهم الشيوعي الخلوق على بشير. فسهرنا الليل وكملناه. وأخذني في الصباح أخذاً إلى مزرعة على بشير بود اب حليمة. وكانت صدمة لي أن اخرج نهاراً من وكري لأول مرة منذ سنوات. بدت لي الشمس كائناً شاذاً يحملق فيّ بناظريّ جهاز الأمن. وتحاملت على نفسي. وقضيت يوماً طريفاً في وضح النهار بالمزرعة نأنس. ولم أعرف عن عمق حس الزميل معتصم الفكاهي إلا حين بلغنا بيتهم. فما وقفنا عند الباب حتى قال لي: -النهار دا ساهرنا بيك. وضحكنا . . . جد
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