الوثيقة زي الكاش بتبطل اللجاج: الحزب الشيوعي واتفاقية مياه النيل 1959 .. بقلم: د. عبد الله علي إبراهيم
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كتب الدكتور سلمان محمد سلمان يرد على الكلمة التي نشرتها منذ أيام كشفت فيها عن وثيقة للحزب الشيوعي لم يطالها بحثه عن موقف الحزب من الاتفاقية التي انعقدت حول الأنصبة للسودان ومصر من مياه النيل في 1959 وسياقاتها. وهي وثيقة صريحة في نقض الاتفاقية ورفضها بمصطلح ماركسي حديد. وكان سلمان عدّ الحزب، في ما نشره عن الاتفاقية في مقالات بالأسافير، ممن صمتوا عن تأييدها أو مقاومتها فصار في عداد من ظاهروها بالصمت برغم ما تكبده الوطن من خسارة فادحة من جرائها.
سأعتني في ردي على سلمان على تكييف هوية الوثيقة ومحتواها دون خبطه الآخر لأن سلمان طعن في عرضي لها. فقال إنني لم آت بعنوان الكتاب الذي ضم الوثيقة، وتاريخ ومكان نشره. ثم أنني خلطت ما بين ما ورد في النص وبين إضافات من عندي جعلت من المتعذر على "القارئ معرفة ما ورد في الكتاب وما اضافه الكاتب".
وتكس يرجع. وسأدخل على مسألتيّ سلمان من أول وجديد. أما من حيث هوية الوثيقة فقد وردت في الصفحات 39 إلى 49 من "الكتاب الأسود" لعام 1960. وهو الكتاب الذي كان يصدره الحزب الشيوعي سراً يعرض فيه للسياسات الخاطئة لنظام الفريق إبراهيم عبود (1958-1964). وسبق لي القول لسلمان في خذ وهات حول المسألة في شتاء 2013 إنه مودع ضمن مجموعة أوراق الحزب الشيوعي السوداني بمركز دراسات التاريخ الاجتماعي بأمستردام بهولندا. وجاوبني قال إنه بحث عنه بعون الدكتور صديق الهادي ولم يجده بأرشيف المعهد. وبيان هذا الكتاب الشيوعي في المرشد إلى تلك الأوراق على الإنترنت كما يلي:
Irregular Publications of the CPS 320-348. Irregular publications issued by the Central Committee of the CPS and other party branches and organs. 1960-1982 and n.d. 29 covers 320. History of the CPS and the resistence [in the original] against the military regime of Aboud: al-cAhd al-aswad yuqaddim al-kitab al-aswad, Silsila al-muqawama al-wataniyya. al-Kitab al-awwal . 1960. 69 pages.
وعربتها كفاحا: مطبوعات في غير ما وقت معلوم للحزب الشيوعي: 320-348 مطبوعات تصدر عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي وفروع الحزب الأخرى وهيئاته للسنوات 1960-1982 وبلا تاريخ. 29 غلافاً. 329 تاريخ الحزب الشيوعي ومقاومته نظام عبود العسكري: العهد الأسود يقدم الكتاب الأسود: سلسلة المقاومة الوطنية، الكتاب الأول. والرابط إلى وثائق الشيوعيين السودانيين بمعهد التاريخ الاجتماعي هو: https://search.socialhistory.org/Record/ARCH01998 أما نص الصفحات التي حملت إدانة النظام لارتكابه اتفاقية مياه النيل المجحفة بحق السودان فستجده مصوراً أدناه من النسخة التي حصلت عليها بالمراسلة مع القائم على مجموعة الحزب الشيوعي السوداني بمعهد التاريخ الاجتماعي بأمستردام. وهي الوثيقة التي لم يطالها سلمان (وهو أمر قد يحدث لأمهر الباحثين) ولكنها، متى ظهرت وجاءت بغير ما اعتقده الباحث أو باحثون حوله قبلها، تواضعنا جميعاً عندها. فليس بعد النص غلاط عن وجوده ولكن اجتهاد فيه. فهو مثل الكاش يقلل النقاش.