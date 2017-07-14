ساعات: د. عبد الله علي إبراهيم: 60 عاماً من الكتابة
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عبد الله علي إبراهيم تنظم الجمعية السودانية للمعرفة واتحاد الكتاب السودانيين ليلة لأنس الكتب: "عبد الله علي إبراهيم: ستين عاماً من الكتابة" احتفالاً بهذا العقد الطويل بين الكتابة والوطن. وستنعقد المناسبة في يوم الثلاثاء 18 يوليو الجاري بدار اتحاد الكتاب السودانيين بالعمارات شارع 29 الأقرب من مدخل شارع محمد نجيب. يبدأ الحفل بعرض لكتب الكاتب في الساعة الخامسة والنصف ويختتم في الحادي عشرة والنصف بعد محاضرة للكاتب وكلمات التعزيز من زملائه ورفاق السفرة.
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