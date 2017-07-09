جانا دا يا ناس؟ كتاب مدرسي للغة العربية مضروب .. بقلم: عبد الله علي إبراهيم
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أعجب لما يكتبه محمد الطاهر العيسابي على صحيفة "السوداني" عن "محن" مناهج التعليم العام. فهو يكتب ويده على النص، على التتك، لا كما يهوش معارضون تهويشا. فينقد المنهج كمنتوج شرعي يتعلم به جيل منا بينما تجد المعارض التربوي يشمئز من المنهج ويتربص به لشطبه بجرة قلم متى جاء إلى الحكم. والفاقد هنا كبير: ملكة النقد العياني مثل التي يسفر عنها العيسابي. فمن جاء إلى الحكم خلواً من هذه الملكة أعاد إنتاج الأخطاء ذاتها ذاتها. وقفت عند دقة العيسابي في نقده لمنهج الحلقة الثالثة الذي سيدرس لأول مرة هذا العام. وهذا استباق جزاه عند الله يا عيسابي. قال إن واضع المنهج سأل الطلاب أن يضعوا الشدة حيث وجبت في عدد من الكلمات جاء بها. وقال "إن بعض الكلمات (منها) لا يشدد أصلاً. فكيف بطلب من تلميذ يافع تشديد من لا يشدد". لم نرتكب التزوير من هين يا عيسابي؟ *اضعت مقالك الذي سبق في "السوداني" فزودني به. أتمنى أن تكون بصدد مؤلف من مثل هذا النقد الذي يده فيه على التتك:، لا "فليع" من خارج الحيطان كما يفعل من يظنون امتلاك ناصية التربية والمعارضة معاً.
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