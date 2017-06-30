خلاص القضارف: الحفاظ المر والخلق الوعر .. بقلم: د. عبدالله علي إبراهيم
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عزيزي جعفر تحية طيبة وطاب عيدكم. شكراً على إطلاع المشغولين بالتغيير بالنشاط الجم الذي تقوم به خلاص القضارف في ظروف شاقة غير خافية. وما قواكم عليه سوى "الحفاظ المر والخلق الوعر". فوقفت ملياً عند شرطكم على عضويتكم ممن استحق تمثيلكم في نشاط عالمي. فهي تنص على أنه في حال تمثيل عضو للمبادرة في ورشة أو دورة أو نشاط، يجب على العضو التقشف في الصرف، وتوفير كل الفائض من المبلغ الذي يتقاضاه بصورة شخصية لمصلحة المبادرة. ووجدت أنه تحقق لكم من هذا "الخلق الوعر" مبلغ 220 دولاراً. وهي وفر عضوين منكم اشتركا في منتدى للشباب السوداني للبحث عن أرضية مشتركة عام 2014. وجاءت أوجه صرفها ب"حفاظ مر". فقلتم إنه "تم تحويل 70 دولار منها إلى جنيهات سودانية بسعر دولار = 9ج: 70×9ج =630ج بسعر العام 2014، و50 دولار تم تحويلها يناير 2017(1$ = 17ج) 50×17ج = 850.". وكان هذا أكبر إيرادتكم قاطبة. لعله من سوء الأدب معكم مقارنة خلقكم بخلق من يعثر اللصوص بالبرديم (علاوة سفريات خارجية) للدستوري في خزائنهم من كل عملة زوجان. ولا من بخلوا من جهة أخرى في المعارضة من بناء مال مستتب للمعارضة كما ناشدتهم مراراً. فصارت المعارضة رحلة طويلة أو قصيرة الأجل تنتهي إلى المساومات المبتذلة مع الإنقاذ. يا جعفر وجبهة الخلاص بالقضارف أنتم تجعلون الوطن أجمل في عيونه ذاتها. لم يضع بعد الخلق الصحابي. بارك الله فيك وفي بلدكم ووالديكم وذريتكم. عبد الله علي إبراهيم
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