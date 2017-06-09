صحفية اسرائيلية: سبب أزمة الخليج تقرير استخبارى وثق حقائب المال القطرية للارهابيين عبر السودان
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(حريات) كشفت سمدار بيري ، الصحفية الإسرائيلية المقربة من جهاز المخابرات (الموساد) ، عن حقائب من المال ترسلها قطر إلى السودان وليبيا لتجنيد الارهابيين . وقالت الصحفية التي تشغل منصب كبيرة المحررين بصحيفة (يديعوت أحرنوت) في مقال بعنوان (هزة أرضية في الخليج الفارسي) (ليس التحريض منفلت العقال الذي تقوم به قناة الجزيرة ضد الحكام الجيران، ولا الشكاوى من التدخل في الشؤون الداخلية للدول الخمسة التي أعلنت امس عن قطع العلاقات مع امارة قطر. شيء آخر أدى الى الانفجار، تقرير استخباري هو الذي اختطف الاوراق). وأوضحت في مقالها– الذي نشر مترجماً وتنشره (حريات) أدناه – ان (أحد ما وضع معلومة دامغة على طاولة ملك السعودية ، الرئيس المصري ، حاكم الامارات وملك البحرين ، عن مسارات تحويل الاموال التي تخرج من قطر وتمر بطرق ملتوية الى أن تنزل الى منظمات الارهاب الاسلامي). وذكرت (حرص هذا الشخص على أن يصور حقائب المال التي ترسل الى السودان والى ليبيا، فليس لقطر مشكلة سيولة نقدية، وتستهدف تجنيد الارهابيين في سيناء ضد الحكم المصري. كما أن هذا الشخص نجح ايضا في أن يثبت البصمات القطرية في محاولات اسقاط ملك البحرين). وعن الحصار والمقاطعة التي فرضتها بعض الدول على قطر قالت الصحفية الإسرائيلية (قطع العلاقات ليس مجرد عقاب دبلوماسي. فالحصار البحري – الجوي – البري، يمكنه، اذا ما اصرت السعودية، ان يقطع الامارة وان يطير الشيخ تميم من قصره الذي يفقع العيون في الدوحة). وختمت مقالها قائلة (أمس حرصوا على ان يذكروا الامير بانه مع أن قطر هي الدولة الاغنى في العالم، الا ان الحاكم الذي امسك متلبسا يمكنه في كل لحظة ان يواصل طريق محمد مرسي. اذا لم يتراجع، اذا لم يتعهد بوقف الاعيب الارهاب، فسينتهي في السجن). (نص المقال باللغة الانجليزية أدناه) : http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4972003,00.html (باللغة العربية ترجمة صحيفة – رأي اليوم- أدناه): http://www.raialyoum.com/?p=687604