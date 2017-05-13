حكومة الوفاق الوطنى لا جديد يذكر!! .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى
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(1)
كلما إتسعت ثقة الشعب بنفسه.كلما ضاق صدر الحكومة. (2) الدستور ليس كلام الله.وإنما هو قول سياسى او كاهن او شاعر او ساحر او مجنون.ومن يكفر بالدستور ليس بكافر. (3) مع تنامى الزيادات المستمرة لاسعار السلع الاستهلاكية الضرورية لحياة اغلبية الشعب.صاروا يرفعون شعار (فاقد الشئ لا يشتريه)فكم من السلع يفتقدها المواطن ولا يستطيع شراءها؟ (4) عندما كان الفنان الانسان محمود عبدالعزيز حيا.كان كثير من ابناء جيله ودفعته.اقزاماً. وعندما رحل.صاروا عمالقة.وبلد مافيها(الحوت)يقدل فيها(البلطى)واحمد الصادق وصلاح ولى واخرين كُثر. (5) معلوم لديكم أيها السادة.وأيضاً المشخلين(حتى لا نضيع حقوقكم الدستورية) بان بناء السد العالى حمى مصر(بعد الله تعالى)حماها من الجوع والغرق. الذى إنتقل الى اهالى حلفا القديمة.وفضل السودان على مصر.من بعد الله تعالى لا ينكره إلا جاحد او مكابر.او من لا يعرف كيف تم بناء السد العالى. (6) حكومة الوفاق الوطنى.هى طوق النجاة الذى كان يبحث عنه حزب المؤتمر الوطنى.لينقذه ممافعله بالسودان. فجاء به الذين شاركوا فى الحوار الوطنى.من احزاب مؤلفة قلوبهم وغارمين وابناء سبيل وعابرى سبيل.ومن حركات مقصوصة الاجنحة.وشخصيات تتدعى القومية. (7) تشكيل حكومة الوفاق الوطنى الذى أُعلن بالامس لا شئ فيه يدعوك لان تطلب من احدهم رفع حواجبه من الدهشة.فلا جديد يذكر.فشالوا شاهين وجابوا الدو.والحال ياهو ذاتو الحال وفى جواى رب العالمين اعلم به. (8) عند الموافق المحرجة.تدفن النعامة رأسها فى الرمال.ويصيح ويطير الديك ويتجول فى بيوت الجيران.وينطح الثور اقرب شخص يصادفه وإن لم يكن بينه وبين ذاك الشخص عداوة او ثأر.ويوافق الاستاذ كمال عمر القيادى بالمؤتمر الشعبى على مقعد بالبرلمان الوطنى.بإعتبار أن المؤسسية تعلو على رأى الفرد!! (9) بدلاً من أن تعلمنى كيف أصطاد.أدينى حق السمك.فالبعض الذى دخل حكومة الوفاق الوطنى.او دخل المجلس الوطنى.او مجلس الولايات.او المجالس التشريعية.كان يريد فقط حق السمك!!.ولكن لما وجد المنصب. حمد الله على هذا الصيد الوفير. (10) والريس او كبير المراكبية يسال مساعده الأول(المركب دى مالها تتمايل كدا.عاوزه تغرق ولاشنو؟)فاجابه مساعده (ابداً ياريس المركب فرحانة بمخرجات الحوار الوطنى)!! (11) خرج الدكتور التجانى السيسى.مُغاضباً.الى فرنسا.لاسباب ستبديها لك الايام.ويأتيك بالاخبار الفضائيات والاذاعات والصحف والخبراء الاستراتيجين والمحلللين السياسين. وسيصبون فوق رأسك مئات الاسباب التى جعلت السيسى يرفض منصب وزير.وأن كان يفضل منصب نائب الرئيس.الذى لم ينله.ليس لانه ليس لديه رصيد كاف لتولى هذا المنصب.ولكن لاسباب ستبديها لك الايام. (12) مادام هنا(قلم)ينبض ويحس ويشعر بمعاناة الشعب ومشاكله وقضاياه وهمومه.التى تراكمت عليه.وتنؤ بحملها الجبال.ويتحملها الشعب صابراً منتظراً فجر الخلاص.فان هذه الاقلام النابضة بالحق والحقيقة ستكون له سندا وعضدا.ولن تخذله كما تخذله الاقلام المسبحة والشاكرة الحامدة لما تجود به مؤائد أل السلطة.واللهم فك اسر وحظر دكتور زهير السراج والاستاذ عثمان شبونه.وعجل لهما بالنصر وبالفرج.وردهما سالمين غانمين الى القراء والمحبين.
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