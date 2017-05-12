ثلاث لا يعرفون إلا عند ثلاثة .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى
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(1)
للتغير ثمن باهظ..كلنا بخلاء.لا نريد أن ندفعه.مادمنا نرفع شعار(وانا مالى). (2) عليك أن تكون ملكاً ولو فى احلامك.يعنى الملوك الحقيقين او المزورين.افضل من فى (شنو)؟ (3) دائماً الدستور يأتى قبل التعديلات.إلا بالسودان.فالتعديلات(والافضل التعديات الدستورية)تأتى قبل الدستور.وهنا نرى التعديلات والتعديات ولا نرى الدستور!1 (4) عرفنا (الداية)القانونية.وشفنا (الداية)الدستورية.التى (ترقع وتعدل وتخيط)فى أجزاء الدستور.ومنعاً للحرج.نمسك عن ذكر أسميهما.فهما(دايتان)على رأسهما .كل مافى شنطة الداية من معدات. (5) ثلاث لا يعرفون إلا عند ثلاث.المؤتمر الوطنى عند تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى. والمؤتمر الشعبى عند تمسكه بورقة الحريات.وقوى الاجماع الوطنى عند إسقاطها للمؤتمر الوطنى. (6) الحمد لله وبعد عشرين عاماً.من المعاناة والوجع والألم.إكتمل شفاء الجريح..وهب واقفاً سليماً معافياً.فمنذ عشرين عاماً.كنا ندفع دمغة الجريح.والحمدلله بالامس أعلنت الحكومة الغاء دمغة الجريح.وعقبال مايتم إلغاء باقى الدمغات والاتاوات والرسوم المسيئة للمواطنين. (7) البعض يغرق فى بحر الهموم.والبعض يغرق فى بحر الهوى(غرقان فى بحر هواك) ولكن أغلبية الشعب السودانى غرقااااان فى بحور الديون.الديون الداخلية قبل الخارجية. ومع كل قرض جديد.ومع كل وديعة جديدة.ومع كل مستثمر جديد.تزيد الديون والحسابة بتحسب.وبحور الديون بالسودان لا شطآن لها. (8) كيكية حكومات الوفاق الوطنى.صارت مثل الزكاة.إذا أعطوا.حزب فلان وحركة علان رضوا.وإذا لم يعطوا ناس فلان وحركة علان فهم يسخطون.وهل يدخل (عابر السيبل) مثل الاستاذ كمال عمر وهو بالمناسبة غير (أبن السبيل).هل يدخل فى باب المستحقين للزكاة؟ بالمناسبة فى السياسة لا توجد مبادئ سامية او (اختها عواطف ولا بت خالتم نبيلة)فى السياسة توجد مصالح حكومية ومصالح مع حركات مسلحةّ!! (9) قلة حيلة ام قلة موارد ام قلة إبداع و افكار ام قلة تخطيط ام كثرة كسل وكثرة تنظير وتسويف؟هى من جعلت العاصمة السودانية الخرطوم التى بها بحران تبدو وكأنها جلمود صخر حطه السيل من عل؟وبدلا من الحملات الدفتردارية على ستات الشاى. والكشات المتوالية عليهن.لماذا لا توجهون تلك الحملات والكشات للذين يتركون مخلفات البناء ويسدون بها الطرق ؟لماذا لا توجهون تلك الحملات والكشات لإزالة جبال الاوساخ والنفايات التى تغطى وجه الخرطوم؟أم انتم اسود على ستات الشاى ونعامة امام المخالفين لقانون الانشاءات والبناء وقوانين البيئة عموما.؟ (10) البرلمان ليس مكانا للنوم.فبيتك او بيت العائلة الكبيرة يوفر لك نوما خالى من الكوابيس. ومن نقنة مواطنوا دائرتك.والبرلمان ليس مكاناً للاكل والشرب.فاى صالة افراح او اى مطعم فاخر او حتى بيت بكاء خمس نجوم يستطيع ان يوفر لك اطيب المأكولات والذ المشروبات..ومن الاخر البرلمان ليس مكانا يرفض من داخله السادة النواب إجازة اى تعديلات او قوانين او مشاريع قوانين تُطرح على النواب..وياعزبزى القارئ هل سمعت او رأيت أو (جابوه ليك)أن احد النواب الافاضل رفض يوما إجازة كذا .او الموافقة على اى شئ يطرحه السيد البرلمان عليهم؟أكيد الاجابة لا..وهذا البرلمان هو برلمان(الاجازة والموافقة بالاجماع) (11) كنت أحسب أن مابعد الدستور إلا القانون.ولكنى وجدت فى السودان عجائب تفوق عجائب بلاد السيدة الصغيرة (اليس )فوجدت مابعد الدستور إلا الضلال.فاى طالب بكليات القانون واى شخص لديه النذر القليل من القانون يعرف بان لا عقوبة إلا بحكم قضائى ونهائى.ولكن هنا فى بلد العجائب يوقعون عليك العقوبة أولاً.ولا يهم ثانياً او ثالثاً او اخيراً.ان تكون بحكم قضائى ونهائى وبعد ثبوت إرتكابك لجريمة ما.ودكتور زهير السراج والاستاذ عثمان شبونة تم إيقافهما من النشر الورقى.دون ان يتم إتهامها باى جريمة.ولم تتم محاكمتها بحكم قضائى ونهائى.وأليس هذا من عجائب اهل السودان؟واللهم فك اسر وحظر دكتور زهير السراج والاستاذ عثمان شبونة.وعجل لهما بالنصر وبالفرج.وردهما سالمين غانمين الى القراء والمحبين.
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