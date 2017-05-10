الحكوومة .. لما العجلة .. بقلم: عثمان احمد الضقيل

لطالما دهشت لعجلة بعض الاخوه الصحفين والمراقبين والمحللين وصناع الراي العام استعجالهم تشكيل الحكومة الجديدة ـ حكومة الوفاق الوطني ـ .. غير ان الدهشة قد زالت عني مؤخرا بحمد الله بعد ان تنامى الى علمي ما ستقوم به الحكومة الجديدة ـ حكومة الوفاق الوطني ـ من اعمال عظيمة ومهام جسيمة .. اتعلمون شيئا عن مهام وبرنامج الحكومة الجديدة ـ حكومة الوفاق الوطني ـ .. تفضلو بالبقاء معنا .. اولا سيكون الحكم للمؤسسات وليست للفرد اي قيمة او وصاية مهما بلغت شهرته وكارزميته ونضاله المؤسسات هي التي ستقرر في كل المهام ..سياسية اقتصادية اجتماعية .. ستوفر الحكومة التعليم المجاني في مرحلتي الاساس والثانوي لكل ابناء الشعب السوداني .. لن يكون هناك فاقد تربوي بعد اليوم .. ستقدم الحكومة كل من ثبت تورطه بشبهة فساد الى العدالة الناجزة وستسترد كل اموال السودان التي استحوز عليها البعض بغير وجه حق..بدء بخط هيثرو وليس انتهاء بدكاكين موقف كركر.. ستوفر الحكومة المستشفيات المجهزة بكل لوازم المرضي في طول البلاد وعرضها ستوزع الادوية المنقذة للحياة مجانا وتقدم الحكومة الدعم الكافي لبقية الادوية.. لن يموت انسان بسبب عدم مقدرته على التطبب بعد اليوم .. سنفخر من جديد بخدمة مدنية رائعة لا واسطة فيها او محاباة المعيار الكفاءة ولا شيء غيره ستنتهي حكاية " الضهر " واولاد المصارين البيض الى غير رجعه بشرى لكل الخريجين .. ستعمل الحكومة القادمة وسع جهدها على ان يعم السلام ربوع البلاد لن تنطلق طلقة واحدة بعد الآن الوقت فقط للسلام والزراعة والصناعة والانتاج الحقيقي.. ستعامل الحكومة المواطنين بما يراعي انسانيتهم ستحترم آدميتهم ان اخطأت سيخبرك رجل البوليس بخطأك ويطلب منك الذهاب معه الى القسم بكل احترام فانت ما زلت بريئا حتى تثبت ادانتك لن يضربك بالخرطوش لن يقذف بك في البوكس كما الجماد لن ينتهك حقوقك سيتلوها عليك وستوفر لك الحكومة محامي ان لم تستطع الدفاع عن نفسك .. ستخطط العشوائيات وتصبح سكنا يليق بالبشر لن يخالف بعدها احد القانون ستوفر الحكومة مساكن رخيصة وانسانية لكل محتاج .. لن تهجم المحليات على الفريشة والمسترزقين في الاسواق ستوفر لهم المحليات الاماكن المناسة لبيع سلعهم بعدها لن يخالف احد القانون.. ستدعم الحكومة الجديدة الاعلام عامة والصحف خاصة ستقلل من الضرائب على الورق والاحبار حتى تزدهر الصحافة فهي واجة كل بلد ومقياس تحضره لن تكمم الافواه لن تصادر الجرائد لن يمنع احد من الكتابة لن يعتقل احد ساحة التقاضي متاحة للجميع الحكومة والصحفين والناشرين .. ستنتشر الدور الثقافية والمكتبات العامة والمسارح ستزدهر الثقافة القراءة والاطلاع سيظهر كتاب وعظماء في الرواية والرسم والتشكيل والنحت والموسيقى سنرتاد الآفاق سيعرفنا العالم من خلال ثقافتنا وتحضرنا ستجرى الانتخابات كل خمسة سنين سيهنئ االخاسر الفائز ويواسي الفائز الخاسر .. الكل فائز لايوجد خاسر ديموقراطيتنا ستكون مثار اعجاب الكل وفخرنا بين الامم .. ان كان ذلك كذلك فالعجلة لمعرفة شكل الحكومة القادمة تبدو منطقية والا فلما العجلة يرحمكم الله ....
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