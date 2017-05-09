الحب فى زمن الاسهالات المائية! .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى
التفاصيل
الزيارات: 21
(1)
مواطن دون دستور.هو حاج.دون أحمد. (2) نصف نجاح حكومة الوفاق الوطنى يكمن فى أعلامها.ونصف فشلها يكمن ايضاً فى اعلامها. (3) صدر الحكومة أضيق من أن نكتب عليه نصاً واسعاً. (4) كلنا يعيش فى سجن.بعضنا سجين رآى قاله.والاخر سجين رأى لم يقله يعد. فقل رأيك وأمضى الى حيث يسوقك قدرك. (5) لا ندعو الحكومة لمحاربة الفساد والمفسدين.نطلب منه أن تطبيق القوانين فقط.لا أن (تطبق)القانون بعناية وتضعه فى جيبها الخلفى, (6) الحب فى زمن الكوليرا.هو مثل الحب فى زمن الاسهالات المائية.فالحب واحد.والكواليرا والاسهالات المائية (مُترادفان)والافضل(مُتشابهان) (7) الشعب الصامت قنبلة موقوتة.سواء كان صمته.الصمت الذى يسبق العاصفة بكذا كلم مربع.او كان صمت القبور! (8) الشفافية والنزاهة يمكن رؤيتها من مسيرة ثلاثة شوارع ولفة.بينما رائحة الفساد أقرب الى أنوفنا من نسائم الليل.برغم أنف وأذن وحنجرة من يزعم بان حكاية الفساد تم تضخيمها. (9) بالسودان لا شئ مستقراً؟ولا حتى الطقس.وسألوا احدهم اسمك منو؟فقال الاسم الجنيه السودانى.مصاب بشنو؟فقال مصاب بالتضخم.ولماذا أنت مبلبل كده؟فقال رمونى فى الماء ثم قالوا لى(عوم).مع العلم انا ممكن اغرق فى فنجان!! (10) فى صفحة حياة كل منا وهم عريض(وطوويل واهبل)أسمه حب الوطن! (شنو تعاينوا كدا ورافعين حواجبكم من الاستغراب)فانت تعرف وهى تعرف والجميع يعرف ان حب الوطن قد يأتى فى المرتبة الاخيرة أو قد لا يأتى. فمثلا حبك لاسرتك يأتى اولاً.ثم يليه باقى انواع الحب.من حبك لحزبك ولرئيس الحزب.او حبك لفريقك المحلى ثم فريقك العالمى.ثم لعملك إذا وجد العمل.ثم اخيراً لوطنك!! (11) علينا أن نخرج من عنق الزجاجة مرة كل ثلاثة شهور.(نشم حبة هواء)أو نشم النسيم ونرجع تانى الى عنق الزجاجة.ولكن نخشى أن يأتى أحد الحاقدين. ويرج(يخج)الزجاجة.فننزل الى القاع.وبعدها لا نستطيع الخروج ابداً.كما يحدث لنا الآن. (12) سمعت تلك الشخصية الاعتبارية تنشد وتقول(أنا البحر الاحمر فى أحشاءه الجرافات المصرية تغوص)والى متى تظل تلك الجرافات القاتلات تجوس فى مياه البحر الاحمر فساداً؟أوقفوا هذه الجرافات.وأليس للمصريين بحر احمر.ليستعملوا فيه جرافاتهم؟ (13) رحلة البحث عن حكومة الوفاق الوطنى تبدأ بقسمة الكيكة.ولا تنتهى بقول القيادى بالحزب الاتحادى الديمقراطى الاصل الاستاذ محمد المعتصم حاكم الذى قال (بان حكومة الوفاق حكومة غير مسبوقة!!)(علامات التعجب من نفس الكاتب الامارة بالسؤ)فالشئ الاكيد أنها غير مسبوقة حتى فى التاريخ السياسى القديم.فهى يشارك فيها مائة حزب وحركة مسلحة وشخصيات قومية.وهذه الحكومة يمكنها وبكل سهولة ويسر أن تدخل موسوعة غينس للارقام القياسية. (14) المنع هى اسلوب عفى عليه الدهر منذ زمن بعيد.وإن كان البعض يريد أن يبعثه من مرقده من جديد.وهل تريد تلك الجهات (المانعة لما أعطى الدستور) هل تريد ان توحى للاخرين بان منع دكتور زهير السراج والاستاذ عثمان شبونة هو احدى إنجازاتها الكبرى ؟واللهم فك اسر وحظر دكتور زهير السراج والاستاذ عثمان شبونة.وعجل لهما بالنصر وبالفرج.وردهما سالمين غانمين للقراء والمحبين.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.